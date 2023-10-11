S&P 500 и октябрьский переворот рынка

Финансовый рынок США отыгрывал на этой неделе события в Израиле по частям. В понедельник на них реагировали акции, а во вторник – казначейские облигации. Дело в том, что US Treasuries не торгуют в День Колумба.

Тот отмечается в США преимущественно во второй понедельник октября, когда отдыхают многие банки (включая резервные), министерства и ведомства, почтовая служба и т.д. Но в некоторых штатах его празднуют 12 октября, а в нескольких годовщину открытия своей страны и вовсе не отмечают.

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И каким бы неудобным это ни выглядело с практической точки зрения, NYSE и Nasdaq обычно присоединяются к наименее патриотичной части американцев. Вот и во второй понедельник этого октября торги акциями в США шли, а гособлигациями – стояли.

В итоге US Treasuries пришлось реагировать уже не столько на сами события на Ближнем Востоке, сколько на реакцию на них акций и ФРС. Представители последней еще в понедельник дали понять, что в ноябре ставку повышать не будут. Во всяком случае, рынок услышал их именно так – и акции перешли от падения к росту.

Казначейские облигации присоединились к ним во вторник – их доходности (они меняются обратно пропорционально котировкам) полетели вниз. Но представители ФРС продолжили уточнять степень «голубиности» своей позиции.

Так, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик вчера заявил, что денежно-кредитная политика уже достаточно ограничительна, чтобы снизить инфляцию до 2%. Его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари согласился с тем, что случившийся ранее рост доходностей облигаций уменьшает необходимость в повышении ставок. Он, правда, заметил, что нельзя так сказать наверняка, но на рынок это почти не повлияло.

Облигации росли, давая тем самым новый стимул и к росту акций. В итоге вторник стал для фондовых индексов США третьим подряд днем, закрытым в плюс. Dow Jones Industrial Average прибавил 0,4%, S&P 500 – 0,52%, а Nasdaq Composite – 0,58%.

Оптимисты увидели в этом признаки октябрьского разворота, который, как считается, нередко происходит при сильных медвежьих трендах. В прошлый раз таковой случился ровно год назад, но и ранее его замечали в этом месяце достаточно часто, чтобы он стал приметой.

«Рынок акций США, похоже, достиг дна в октябре, исторически известном как ”убийца медвежьих рынков", став перепроданным в период сезонных попутных ветров и медвежьих настроений, – написал технический стратег Fundstrat Марк Ньютон. – <…>Хотя некоторые могут счесть это ”поспешностью", я вижу высокую вероятность того, что после конструктивного отскока последних дней будут зафиксированы минимумы рынка».

Однако календарные аномалии, какими бы выраженными они порой ни бывали на американском рынке, сами по себе никак не могут гарантировать успеха. В данном случае для реального разворота нужно чтобы медвежьи настроения оказались не просто крайне сильными (чего вообще-то не наблюдается), но и неоправданными.

Сможет ли это доказать начинающийся на этой неделе сезон отчетности, статистика или развитие конфликта на Ближнем Востоке? Не факт. Но ожидания в этом отношении уже начали быстро расти, что может быть чревато не дальнейшим ростом, а разочарованиями.

Ситуация непрозрачна для всех – от ФРС до вчерашних покупателей акций. И несколько дней роста индексов сейчас говорят о будущем гораздо меньше, чем хотелось бы быкам. Между тем ряд медвежьих, но от этого отнюдь не маловероятных, сценариев пока явно не в цене.

Вчера миллиардер Пол Тюдор Джонс, известный еще предсказаниями краха 1987 года, на котором он неплохо заработал, просто разводил руками, оценивая на CNBC перспективы американских акций. Геополитическая ситуация, говорил он, самая угрожающая и сложная, какую он когда-либо видел, а США находятся в худшем финансовом положении со II Мировой войны.

В начале следующего года американская экономика вступит в рецессию, предсказал вчера легендарный инвестор. Если так, то ближайшие месяцы не сулят S&P 500 ничего особенно хорошего.

«Рынок акций, как правило, непосредственно перед рецессией снижается примерно на 12%, – заметил Пол Тюдор Джонс. – Это, вероятно, и произойдет в какой-то момент с какого-то уровня».