Американская Xerox продала подразделение в РФ российскому топ-менеджменту

Корпорация Xerox (США) продала свое российское подразделение — ООО «Ксерокс (СНГ)» — местным топ-менеджерам.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжает работать как независимая организация, в ближайшее время сменит наименование и не будет связано с корпорацией Xerox», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская структура продолжит сервисное обслуживание заказчиков, оказание услуг по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов, а также поставку бумажной продукции.

По данным системы «СПАРК», выручка ООО «Ксерокс (СНГ)» в 2022 году снизилась более чем в два раза, до 6,7 млрд руб., чистый убыток компании составил 258 млн руб. против прибыли в 2021 году.