Четыре человека пострадали при столкновении поездов в московском метро

В результате столкновения двух составов в столичной подземке пострадали машинист и пассажир, медики оказывают им помощь.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел в 10:30 на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. Поезд без пассажиров, который перегонялся в депо, наехал на состав, стоявший на станции. Машинист одного из поездов оказался зажат между двумя составами, передает агентство. Всего на данный момент известно о четырех пострадавших в результате ЧП.

Сейчас пострадавшими занимаются медики, на линии ведутся ремонтно-восстановительные работы. Было приостановлено движение поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка»; в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

К столкновению могла привести техническая неисправность одного из составов, рассказали в оперативных службах. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, причины аварии установит специальная комиссия.