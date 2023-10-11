Фильтровальный материал для ТЭЦ начал выпускать завод в Москве

Московская компания «Монтем», производитель нетканых материалов, разработала и выпустила тестовую партию фильтрованного материала для применения на тепловых электростанциях. Ранее его импортировали в Россию, сообщил 11 октября министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что промышленники столицы на протяжении последних лет наращивают объемы производства и расширяют ассортимент. А после ухода зарубежных компаний они стали занимать и эти освободившиеся на рынке ниши. «Так, московский производитель нетканых материалов разработал импортозамещающий материал для фильтровальных рукавов, которые применяются на тепловых электростанциях. Предприятие планирует в ближайшее время запустить его в массовое производство, а также до конца года изготовить 13 тысяч таких изделий», — рассказал Владислав Овчинский.

Материал разработан совместно с Всероссийским теплотехническим институтом (ВТИ). У него минимальная скорость забивания пор для условий улавливания золы высокозольного угля: это позволит продлить срок службы фильтровальных рукавов и увеличить процент улавливания золы и пыли высокой концентрации. По оценкам ВТИ, разработка превосходит по своим характеристикам применяемый в настоящее время на ТЭЦ импортный фильтровальный материал PPS.

В будущем ее также можно применять на предприятиях, где необходимы рукавные термостойкие фильтры, например на мусоросжигательном заводе или предприятии по изготовлению бетона, уточнили в правительстве Москвы.

Первую партию продукции уже отправили на Омскую ТЭЦ 5.