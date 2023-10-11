«Гастроль Воланда»

Их похождения в реалиях современной Москвы, где они столкнутся и с актуальными вопросами сегодняшней повестки, и с вечными проблемами, которые до сих пор находятся в статусе «неразрешимые», легли в основу сюжета.

Зрителей ждет ирония и эпатаж, философия и провокация и … знакомый сюжет Булгакова, остроумно и тонко переосмысленный режиссером. Главные герои — Воланд, Коровьев, Гелла, Азазелло и Кот-Бегемот — приезжают в Москву на гастроли, где с ними происходит череда удивительных событий.

Почему именно этим персонажам знаменитого романа посвящена работа режиссера Ивана Титова? Идея постановки с акцентом на самого Воланда совпала с изначальной задумкой Булгакова. Первую, неизданную версию романа «Мастер и Маргарита» сам Михаил Афанасьевич посвятил взаимоотношениям человека и дьявола, вдохновившись «Фаустом» Гете. И только в последующей редакции уже фигурировали главные герои, Маргарита и Мастер.

“Основная тема моего спектакля — кризис жанра сатаны, связанный с моральным падением всего человечества. В каком мире мы живем, и чем все это закончится? Мне думается, пытаться искать ответ на этот вопрос периодически должен каждый из нас", — сказал Иван Титов.