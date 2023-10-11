Rutube возглавил директор по стратегическому развитию видеоплатформы Yappy

Пост главы российского видеохостинга Rutube занял медиаменеджер Сергей Иванов.

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Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа».

«Генеральным директором национального видеохостинга Rutube, принадлежащего "Газпром-медиа холдингу", назначен Сергей Иванов. Используя свой успешный опыт работы в Yappy, он займется стратегическим развитием видеоплатформы и расширением ее функционала», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что одной из главных задач нового главы компании станет развитие цифровых сервисов для потребления медиаконтента «как в длинном горизонтальном, так и в коротком вертикальном форматах». Кроме того, Иванов займется активной работой с авторами и «расширением программы мотивации».

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«Для меня это большая ответственность и одновременно очень интересная задача. Сегодня видео сопровождает нас везде: и на больших экранах, и в смартфонах. Создателям контента важно присутствовать на разных платформах и в разных форматах», — отметил Сергей Иванов. Он добавил, что намерен продолжать развитие сервиса как для зрителей, так и для авторов.

Подчеркивается, что Иванов продолжит работать над приложением вертикальных видео Yappy в качестве директора по стратегическому развитию.

Сергей Иванов окончил Государственный университет управления по специальности «Информационные системы управления», более 20 лет он работает с технологическими проектами и цифровыми продуктами в российских и международных компаниях, где отвечал в том числе за стратегии прямых и венчурных инвестиций, разработку бизнес-моделей и вывод новых продуктов на рынок.

Yappy — российское приложение для просмотра и создания коротких роликов длительностью до 60 секунд, созданное в ноябре 2021 года.