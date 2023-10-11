Глава «НоваТЭКа» сообщил об увеличении мощности будущего газопровода к «Мурманскому СПГ»

«НоваТЭК» будет самостоятельно и за собственные средства строить газопровод «Волхов — Мурманск — Белокаменка» к будущему заводу крупнотоннажного сжижения газа «Мурманский СПГ». Мощность трубопровода было решено увеличить с 30 млрд до 40 млрд кубометров с учетом газификации регионов, по территории которых пройдет магистраль. Об этом журналистам сообщил глава «НоваТЭКа» Леонид Михельсон в кулуарах Российской энергетической недели.

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«Для Мурманского СПГ мощность газопровода — 30 млрд кубометров. Правительственное решение было — пересмотреть это решение. Мы его пересмотрели, и он будет строиться на 40 млрд кубометров, что позволит удовлетворить все потребности в газоснабжении как севера Карелии, так и Мурманской области», — цитирует «Интерфакс» Михельсона.

Ранее Михельсон говорил, что компания планирует начать строительство «Мурманского СПГ» в августе 2024 года. Завод по сжижению природного газа в Мурманской области будет включать три линии сжижения мощностью 6,8 млн тонн в год каждая.

