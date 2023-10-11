Deutsche Bank предупредил США о возможной стагфляции в стиле 1970-х годов

Угроза выхода инфляции из-под контроля никуда не исчезла, считают экономисты Deutsche Bank (DB). Свой прогноз они подкрепляют четырьмя причинами, которые могут привести к длительной стагфляции, как было в 70-е годы ХХ века. Во Франкфурте, финансовой столице Германии, также считают, что американскому центробанку ФРС рано сбрасывать инфляцию со счетов и объявлять над ней победу.

Авторы аналитической записки DB полагают, что в США и других экономиках может вновь начаться стагфляция, т.е. сочетание высокой инфляции и медленного роста экономики. Это будет повторением ситуации в глобальной экономике в 70-х и начале 80-х годов прошлого века.

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Заметны признаки надвигающейся стагфляции и в Америке. К примеру, в последние пару лет очень Федрезерв резко ужесточил монетарную политику и в борьбе с высокими ценами довел ключевую ставку на 525 базисных пунктов. Кроме этого, главный американский банк сбросил со своего баланса активов более чем на триллион долларов, что резко сократило объем наличности на рынках и помогло снизить цены на активы.

Два крупных драйвера инфляции: давление цепочек поставок и цен на сырье и материалы в основном пребывали в спокойном состоянии. Долгосрочные прогнозы по инфляции тоже оставались вблизи целевых 2%, а прогнозы по инфляции на год и 5-10 лет составили от 2 до 4%.

«Но сейчас не время для расслабления, потому что имеются очень сильные причины для осторожности»,- говорится в аналитической записке DB.

Первая причина заключается в том, что инфляция во всех странах Большой семерки до сих пор остается выше целевой. Например, в США инфляция в августе вновь начала расти и поднялась до 3,7% в годовом выражении.

К тому же, новый ценовой шок может легко привести к усилению инфляционных ожиданий. Дело в том, что инфляция превышала определенные центробанками в качестве целевых – 2%. Она все еще остается выше допандемического уровня в США и большинстве европейских стран.

«Если будет еще один шок и инфляция продлится в 3-й или даже 4-й год,- пишут экономисты DB,- будет все труднее представить, что долгосрочные ожидания неоднократно смогут оставаться ниже уровня инфляции.

Еще одна причина негативного сценария, считают в DB, это медленный рост экономики, на которой начали сказываться ужесточение финансовых условий. Пока никаких признаков улучшения этой ситуации не видно.

Доходность гособлигаций на прошлой неделе взлетела до 16-летнего максимума на опасениях того, что ФРС надолго сохранит высокую ставку. Это повысит стоимость кредитов и долга и еще больше замедлит экономический рост.

Соотношение между госдолгом и ВВП в Америке тоже резко увеличилось. Оно сейчас значительно выше цифр 70-х годов прошлого века. Такое положение ограничивает объем фискального стимула, которым можно было бы воспользоваться для ускорения роста экономики.

Сейчас крайне трудно решиться и на ослабление монетарной политики, потому что инфляция оказалась, на редкость, стойкой и «упрямой».

Последняя, по мнению экономистов DB, причина в том, что последний этап войны с инфляцией ФРС обычно бывает самый трудный. Сейчас крайне нелегко сказать, когда американский центробанк начнет смягчать монетарную политику. По мере приближения инфляции к своей цели, рынки все сильнее давят на Федрезерв и требуют от него начать снижать ключевую ставку, потому что дорогие кредиты тяжело влияют на цены на активы.

Это резко усиливает тот факт, что монетарное ужесточение влияет на экономику с временным лагом, т.е. поднятие ставки полтора года экономика может даже еще не ощущать. Это значит, что угроза, что ФРС может переусердствовать и загнать своим подъемом ставки экономику в рецессию, в полнее реальна.

«За последние полтора года было великое множество обещающих признаков того, что события 70- годов прошлого века еще можно избежать,- подчеркивают авторы аналитической записки DB,- но как минимум в данный момент пока рано говорить, что все в порядке».