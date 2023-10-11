Иранский шах рынку нефти

В среду, 11 октября 2023 года, нефть Brent колеблется в основном выше отметки в 87 долларов за баррель (декабрьский фьючерс на LCO), а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) — выше 85 долларов (ноябрьский фьючерс на LCO).

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Цены на нефть вышли на новый уровень, напоминающий плато, после нападения ХАМАС на Израиль ранним утром 7 октября. До этого на минувшей неделе они снизились к 84 долларам (за баррель Brent). Напомним, что снижение началось полторы недели назад, в конце сентября, с уровня около 97 долларов.

Израиль производит очень мало сырой нефти. Но рынки, конечно, обеспокоены тем, что конфликт может обостриться и нанести ущерб поставкам на Ближнем Востоке, усугубив ожидаемый дефицит сырья на мировых рынках до конца года.

«Все еще существует риск того, что ситуация обострится, особенно если в этом задействован Иран. При таком сценарии ужесточение санкций США в отношении иранской нефти приведет к ужесточению ситуации на нефтяном рынке до 2024 года», — заявили Reuters Уоррен Паттерсон и Эва Мантей, аналитики ING bank. Официальные лица США указывают на Иран как на соучастника нападения ХАМАСа на Израиль, но достоверных доказательств роли Исламской Республики в ситуации не появилось.

В то же время, мощные иракские и йеменские вооруженные группировки, связанные с Ираном, пригрозили нанести удар по союзникам США ракетами и беспилотниками, если Вашингтон вмешается, чтобы поддержать Израиль. Это добавило напряжения на нефтяном рынке.

С другой стороны, позитивным признаком для потребителей нефти стало то, что Венесуэла и США продвинулись в переговорах, результатом которых может стать ослабление санкций в отношении Каракаса. В этом случае по крайней мере еще одна иностранная нефтяная компания получит возможность покупать на определенных условиях венесуэльскую сырую нефть.

Рынок нефти на прошедшей неделе (5-11 октября 2023 года) показал разнонаправленную динамику, отмечает аналитик отдела макроэкономического анализа Управления инвестиционного консультирования и финансового планирования «Финам» Оксана Лукичева. Так, до пятницы пессимистичные настроения доминировали и цены снижались до 83,9 долл. за баррель по Brent и до 82,1 долл. за баррель по нефти WTI.

Пессимизм, по ее словам, был обусловлен ожидаемым снижением потребления, высокими процентными ставками и замедлением мировой экономики. А также — наступлением низкого сезона и ростом чувствительности потребителей к ценам.

Но в конце недели вспышка застарелого военного конфликта между Палестиной и Израилем встряхнула участников рынка, вернув в цены нефти премию за риск нарушения и уменьшения поставок. На этом фоне стоимость сорта Brent выросла до 87,9 долл. за баррель, а сорта WTI — 86,2 долл. за баррель.

Но наметившееся сначала ралли быстро остановилось, так как нарушения инфраструктуры пока не произошло, Израиль быстро вернул контроль над нарушенными границами, военные действия сосредоточились в рамках территории Израиля и Газы.

И все же, обращает внимание аналитик. достаточно сильный конфликт до сих пор продолжается, есть риски его затягивания и вовлечения в участие третьих сторон, хотя пока все от этого воздерживаются. По ее словам, наиболее вероятно вовлечение, конечно же, арабских государств, а в первую очередь — Ирана, что может повлиять на поставки нефти из этой страны на мировой рынок.



В связи с облегчением санкционного давления на Иран со стороны США, иранский нефтяной экспорт с мая 2023 года активно рос, напоминает Оксана Лукичева. Согласно данным Kpler, поставки выросли от 1,35 млн баррелей в сутки в мае до 1,79 млн баррелей в сутки в августе, что является максимальным с ноября 2019 года. Добыча нефти в Иране выросла от 2,55 млн баррелей в сутки (январь 2023 года) до 2,9 млн баррелей в сутки в августе 2023 года (данные Минэнерго США). Поскольку действие соглашения ОПЕК+ на Иран не распространяется, то выход на рынок этих дополнительных объемов сильно снижал эффективность работы ОПЕК+, отмечает она.

Несмотря на то, что Иран отрицает свою причастность к атакам ХАМАС на Израиль, отношение США к ситуации может измениться, полагает Оксана Лукичева. Под риском ухода с рынка оказалось около 500 тыс. баррелей нефти в сутки, что способно поддерживать возврат рынка к более высокому уровню цен. Кроме того, текущий конфликт затормозит нормализацию отношений между арабским миром и Израилем, в связи с чем добыча нефти Саудовской Аравией может остаться пониженной в соответствии с соглашением ОПЕК+.

На этом фоне риторика представителей ФРС США внезапно смягчилась. Председатель ФРС Филип Джефферсон и президент ФРБ Далласа Лори Логан отметили в своих выступлениях, что рост доходности по долгосрочным казначейским облигациям США может удержать ФРС от дальнейшего повышения краткосрочной процентной ставки. Это логично, т.к. высокие цены на нефть и высокие ставки в совокупности делают «мягкую посадку» экономики призрачной.

«Предстоящая неделя отметится выпуском ежемесячных отчетов по рынкам энергоносителей Минэнерго США, ОПЕК и МЭА. Также началась Российская энергетическая неделя. Эти события могут поставить на рынок долгосрочные прогнозы по рынкам. А в ближайшие дни ценовая динамика по-прежнему будет зависеть от новостей с Ближнего Востока, пока вероятно её продолжение на текущих уровнях», — предполагает Оксана Лукичева.



После всплеска нефтяных котировок в понедельник на фоне конфликта ХАМАС-Израиль, цены консолидируются вблизи локальных максимумов на отметке 88 долл. (декабрьский контракт Brent на Nymex), отмечает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол. Это, полагает он, демонстрирует локальный «бычий» настрой и опасения рынка по поводу продолжения конфликта, что косвенно подтверждает заявления о том, что противостояние может продолжиться долго.

Тем не менее, указывает эксперт, несмотря на повышательное давление на нефтяном рынке на фоне конфликта и возможное повторение резких всплесков цен вплоть до района недавних максимумов, стоит учитывать, что на рынок действуют и понижательные факторы. В их числе замедление экономик Европы, Китая и США; так же статистика говорит о том, что спрос на бензин в США слабее типичного для этого времени года.

Плюс, в самом деле, появилась информация в СМИ, что США и Венесуэла близки к достижению договорённости, которая приведёт к смягчению санкций, что может привести к дополнительному снижению нефтяных котировок. Ну и немаловажно, что по статистике с 1990 года четвёртый квартал на рынке нефти традиционно является явно выраженно слабым.

«Поэтому в случае отсутствия сильной эскалации конфликта, рынок через несколько недель привыкнет к нему и на котировках начнут сказываться именно эти понижательные факторы, что, по моему мнению, может привести цены в район 80 долларов. И — дальнейшему диапазону в ближайшие пару месяцев 80-90 долл. (по декабрьскому контракту Brent на Nymex)», — ожидает Павел Сокол.