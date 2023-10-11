Израильские военные за ночь нанес удары по более чем 80 целям ХАМАС в городе Бейт-Ханун

В секторе Газа в результате обострения палестино-израильского конфликта погибло, по последним данным, 950 человек, еще более 5 тыс. пострадали.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав анклава.

Ранее Израиль сообщал о 900 убитых военных и мирных жителях, палестинские власти заявляли о 700 погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как передает радио Kan, израильские военнослужащие уничтожили по меньшей мере 1 тыс. вооруженных палестинских боевиков, проникших на территорию Израиля с 7 октября. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), боевики «планировали оккупацию, а не нападение».

Силы ЦАХАЛ за минувшую ночь нанесли удары по более чем 80 целям ХАМАС в городе Бейт-Ханун в секторе Газа, информирует армейская пресс-служба. «В течение ночи истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 80 объектам в Бейт-Хануне в секторе Газа», — указывается в сообщении. Уточняется, что среди целей были отделения банков, которые, по данным израильских военных, использовались ХАМАС, подземный тоннель, два оперативных командных центра, а также штаб северной бригады ХАМАС, командный центр «Исламского джихада» и мечеть, где находились склад оружия и база боевиков.

Власти Израиля предупредили Каир, что готовятся к наземной операции в секторе Газа против движения ХАМАС, причем она займет несколько месяцев, пишет The Times of Israel со ссылкой на египетского чиновника.

«Израиль готовится к многомесячной наземной кампании в секторе Газа, и это сообщение было передано в Каир», — сказал собеседник газеты. По его словам, Израиль отвергает попытки посредничества, поскольку он рассчитывает нанести мощный удар по ХАМАС перед тем, как рассматривать возможность перемирия.