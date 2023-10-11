Стало ясно, чем намерена Европа заменить российский газ

Французский энергетический гигант TotalEnergies SE согласился покупать сжиженный газ (СПГ) у Катара в течение 27 лет и тем самым вступил в противоречие с евросоюзовскими планами полного отказа от ископаемых видов топлива после 2050 года. QatarEnergy будет поставлять по 3,5 млн тонн СПГ ежегодно TotalEnergies SE по двум долгосрочным контрактам. Франция, напомним, планирует обнулить выбросы углерода в атмосферу к 2050 году, поэтому сжигание газа потребует применения новых технологий по улавливанию углерода и его складированию, сообщает Bloomberg.
Эти долгосрочные контракты на поставку СПГ еще раз доказывают, что Европа выбрала для замены российского трубного газа именно сжиженный газ. Франция сделала разворот на 180 градусов в прошлом году, когда возобновила сделку с производителем СПГ в США, с которым разорвала контракт в 2020 году.
Подписание контрактов на катарский СПГ свидетельствует, что Европа постепенно отказывается от запрета на долгосрочные контракты, потому что тревоги из-за энергетической безопасности все больше замещают «зеленый переход» на политической арене.
До Франции самыми долгосрочными контрактами, подписанными Дохой, были контракты с китайскими компаниями. Например, 27-летний контракт с компанией China National Petroleum Corp.
Катару тоже нужны долгосрочные контракты, потому что ему необходимы десятки миллиардов на финансирование огромного проекта расширения добычи и производства сжиженного газа.
Катарский газ будет поставляться на СПГ-терминал «Фос Каву», расположенный на юге Франции, в формате «поставка с судна» (ex-ship). Поставки начнутся в 2026 году, сообщила QatarEnergy. Газ будет добываться на месторождениях «Северное поле восточное» и «Северное поле южное», которые входят в гигантское нефтегазовое месторождение «Северный Парс». Кстати, у TotalEnergies в нем пакеты в 6,25% и 9,375% соответственно.
«Два новых соглашения, которые мы подписали с нашим партнером TotalEnergies, подтверждают нашу решимость снабжать (газом) европейские рынки в целом и французский рынок в частности,- подчеркнул министр энергетики Катара Саад Шерида аль Кааби.- Мы увеличиваем производство (сжиженного газа)и участвуем во многих проектах: от Golden Pass проекта в США до СПГ-терминалов в Европе, включая СПГ-терминал Монтуар-де-Бретань во Франции».