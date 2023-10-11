Стало ясно, чем намерена Европа заменить российский газ

Французский энергетический гигант TotalEnergies SE согласился покупать сжиженный газ (СПГ) у Катара в течение 27 лет и тем самым вступил в противоречие с евросоюзовскими планами полного отказа от ископаемых видов топлива после 2050 года. QatarEnergy будет поставлять по 3,5 млн тонн СПГ ежегодно TotalEnergies SE по двум долгосрочным контрактам. Франция, напомним, планирует обнулить выбросы углерода в атмосферу к 2050 году, поэтому сжигание газа потребует применения новых технологий по улавливанию углерода и его складированию, сообщает Bloomberg.

Эти долгосрочные контракты на поставку СПГ еще раз доказывают, что Европа выбрала для замены российского трубного газа именно сжиженный газ. Франция сделала разворот на 180 градусов в прошлом году, когда возобновила сделку с производителем СПГ в США, с которым разорвала контракт в 2020 году.