Китай приготовил большой сюрприз для MВФ

Китайский банк Export-Import Bank of China (EXIM) достиг в конце сентября с правительством Шри Ланки предварительного соглашения по долгам этой южно-азиатской страны. Переговоры, как сообщил Bloomberg, проходили в обстановке тайны. О них стало известно только сейчас из сообщения Министерства иностранных дел КНР. Игры в секретность вполне объяснимы, потому что Коломбо одновременно ведет переговоры с МВФ и другими кредиторами. Среди них Парижский клуб, включая Японию, и Индию. Поэтому новость о подписании соглашения стала для них малоприятным сюрпризом. Китай, хотя Шри Ланка и должна ему больше всех, не входит в группу кредиторов и в подобных случаях чаще всего ведет двусторонние переговоры с должником.
Питер Бруер, возглавляющий отдел Шри Ланки в МВФ, заявил, что знал о переговорах правительства островного государства с кредиторами, но не знал, что соглашение с китайским банком уже подписано. Он также подчеркнул, что прежде чем подписывать любые соглашения о реструктуризации долгов, Фонд обязательно очень внимательно изучает все соглашения должников. Между тем, никаких подробностей МИД КНР о соглашении банка EXIM с шриланкийскими властями, как всегда, не сообщил.
В полном неведении о переговорах между Коломбо и китайским банком находились и другие кредиторы. Конечно, всех интересуют подробности, но как заявил один из участников переговоров, проходящих сейчас в Марракеше, Марокко, соглашение с Китаем не отразится на решимости переговорщиков со стороны кредиторов достигнуть результата. Кстати, этот же участник переговоров, попросивший не называть его имя, подчеркнул, что в соглашении, которое надеются подписать кредиторы, обязательно будет находиться пункт, запрещающий Коломбо в первую очередь выплачивать долги китайскому банку. Очень вероятно, что уже подписанное соглашение с EXIM будет противоречить этому пункту.
На долю Китая приходится почти 52% двусторонних долгов Шри Ланки. Власти островного государства заинтересованы в скорейшем подписании соглашения и с остальными кредиторами, потому что оно позволит ему продолжить получать транши трехмиллиардного кредита МВФ.
Со стороны Коломбо в переговорах в Марракеше, где одновременно проходит ежегодная встреча представителей МВФ и Всемирного банка, участвуют глава шриланкийского центробанка Нандалал Вирасинге и министр финансов Шехан Семасинге. Переговоры начались на этой неделе. Семасинге уже встретился в Марракеше с заместителем министра финансов США Робертом Капротом и обсудил с ним кредитную линию Фонда и сам процесс реструктуризации долгов.
Обращает на себя внимание еще один временной нюанс. Сообщение о соглашении между EXIM и правительством Шри Ланки появилось накануне проведения в Пекине третьего по счету Форума по проекту «Один пояс, один путь», которое пройдет 17-18 октября. Напомним, главный инфраструктурный проект президента Си Цзиньпина на Западе называют как средство закабаления участвующих в проекте развивающихся стран.