Китай приготовил большой сюрприз для MВФ

Китайский банк Export-Import Bank of China (EXIM) достиг в конце сентября с правительством Шри Ланки предварительного соглашения по долгам этой южно-азиатской страны. Переговоры, как сообщил Bloomberg, проходили в обстановке тайны. О них стало известно только сейчас из сообщения Министерства иностранных дел КНР. Игры в секретность вполне объяснимы, потому что Коломбо одновременно ведет переговоры с МВФ и другими кредиторами. Среди них Парижский клуб, включая Японию, и Индию. Поэтому новость о подписании соглашения стала для них малоприятным сюрпризом. Китай, хотя Шри Ланка и должна ему больше всех, не входит в группу кредиторов и в подобных случаях чаще всего ведет двусторонние переговоры с должником.

Питер Бруер, возглавляющий отдел Шри Ланки в МВФ, заявил, что знал о переговорах правительства островного государства с кредиторами, но не знал, что соглашение с китайским банком уже подписано. Он также подчеркнул, что прежде чем подписывать любые соглашения о реструктуризации долгов, Фонд обязательно очень внимательно изучает все соглашения должников. Между тем, никаких подробностей МИД КНР о соглашении банка EXIM с шриланкийскими властями, как всегда, не сообщил.