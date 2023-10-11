Курение электронных сигарет и вейпов предложили разрешить только в специально отведенных местах

МЧС РФ предложило с весны следующего года разрешить курение электронных сигарет, IQOS и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах.

С проектом, вносящим изменения в правила противопожарного режима, ознакомилось агентство ТАСС.

Сообщается, что пункт о запрете курения предлагается изложить в следующем виде: «Запрещается курение табака, а также использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством РФ».

Уточняется, что использовать обозначенные устройства в случае принятия нововведений будет позволено только в местах, специально предназначенных для курения, которые обозначаются знаком «Место курения».

Предполагается, что мера вступит в силу с 1 марта 2025 года.