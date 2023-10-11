Леонид Слуцкий: «Отчетность управляющих компаний максимально запутана»

Накинуть узду на лишнюю мзду

Проверки управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций могут участиться до периодичности «раз в полгода». А у информации о результатах экспертизы тарифов на ЖКУ есть шанс появиться в открытом доступе. Такое предложение, пишут «Известия», содержится в законопроекте, который внесен в Госдуму 10 октября.

В случае выявления нарушений будет грозить ответственность — вплоть до уголовной.

Проблема определения размера платы за жилье и коммунальные услуги, особенности их расчета и их постоянная индексация остаются важными факторами социальной напряженности — они напрямую затрагивают семейный бюджет и влияют на благосостояние, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. «Годовая бухгалтерская отчетность управляющей организации, товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива, (…) которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, подлежит обязательному аудиту», — говорится в документе.

Нововведение объясняется необходимостью контроля за необоснованным повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Авторы документа полагают, что такая мера снизит социальную напряженность: если люди будут уверены в том, что они не переплачивают. Важно, чтобы расходы на проведение проверок не легли в итоге на самих пользователей, указывают эксперты, а в остальном одобряют повышение прозрачности в этой сфере.

Аудит позволит в случае выявления нарушений сменить недобросовестную организацию. Более того, документ предусматривает и штраф в размере 50% от суммы завышения, а также возбуждение уголовного дела по факту, например, растраты.

«Отчётность управляющих компаний максимально запутана, что создаёт простор для различных махинаций, — пояснил «Эксперту» один из авторов инициативы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. — Люди каждый месяц отдают до трети семейного бюджета за коммунальные услуги, а в итоге зачастую видят грязный подъезд и мусор во дворах. Наш законопроект предлагает привлекать профессиональных аудиторов, которые проверят работу управляющих компаний: стоимость и качество жилищно-коммунальных услуг».

Если будут выявлены некачественное предоставление услуг, завышение их стоимости, нецелевое использование денег жителей, то недобросовестные управляющие компании привлекут к ответственности, констатирует политик. Кроме того, будут основания требовать перерасчёт или возврат средств в бюджет дома.

«Необходимо упростить обычным собственникам контроль за качеством и стоимостью услуг. Дополнительный контроль замотивирует "управляйки" не увиливать от своих обязанностей», — заключил Леонид Слуцкий.

За чей счет аудит?

«На мой взгляд, законопроект актуальный и важный, — соглашается основатель компании «Национальный центр перепланировок и реконструкций» Светлана Гоненко. — То, что сейчас часто происходит в финансовом учёте ТСЖ, управляющих компаний, да и самостоятельном управлении домом жильцами, вызывает массу вопросов. Достаточно заглянуть в чат любого дома и увидеть переписку недовольных жителей, которые не понимают, на что тратятся их деньги».

Действительно, подтверждает эксперт, есть большое количество нарушений в управлении дома, невыполнение обязательств, при этом полностью отсутствует прозрачность того, куда направляются средства граждан.

«Считаю, что инициатива заслуживает внимания, — повторяет Светлана Гоненко. — Вопрос только в том, насколько будет правильно организован этот аудит, насколько он будет независимым, не станет ли это дополнительным расходом, который ляжет на плечи жителей, не возникнет ли новых тарифов из-за обязательных требований по проведению аудита».

Сама по себе инициатива заслуживает внимания, но она требует доработки, уверена, в свою очередь, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

«Во-первых, если мы говорим о создании надзорной структуры, надо понять, за чей счет она будет существовать. Скорее всего, это опять ляжет на плечи граждан, потому что управляющие компании существуют только за счет взносов жильцов. Соответственно, придется добавлять в платежки новую строку. Если речь идет о создании и финансировании таких структур на уровне государства, то не совсем понятно, зачем было вообще переходить к частным управляющим компаниям, если нам требуется госконтроль», — отмечает юрист.

Проводить проверки раз в полгода — это слишком часто, полагает она. Минимум такие проверки должны осуществляться по итогам года, а оптимальный срок — раз в три года. Полгода — это два квартала, и непонятно, что за такой срок будут проверять.

Лишние расходы?

«На первый взгляд, инициатива выглядит абсолютно бессмысленной, — возражает руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы “Яковлев и партнеры”: Сергей Сергеев. — Тарифы, которые используют управляющие компании на содержание и ремонт, устанавливаются на общем собрании, как правило, по предложению управляющей компании, либо используются городские. О каком независимом аудите здесь можно идти речь? Кто этот аудит будет вообще проводить, на каких основаниях, в какой срок?»

Сейчас и так вводят стандарты для управляющих организаций и требования по составу и качеству материально-технической базы, по сотрудникам, тарифам и т.д. Поэтому эксперт не видит смысла дополнительной проверки.

Сергей Сергеев уверен, что эта инициатива недееспособна с точки зрения практических мер по ее реализации: она повлечет за собой только лишние расходы на дополнительный штат независимых экспертов, который будут эти тарифы проверять. «А еще потом сделают обязательное лицензирование этой деятельности?», — задается вопросом он.

Независимый аудит вполне достаточен, уверен юрист, то есть нужно просто дать собственникам возможность такую независимую оценку провести — рассказать об этой возможности, способствовать созданию компаний, которые могут это делать, а то сейчас таких коммерческих организаций крайне мало. Любое внешнее навязывание и излишняя бюрократизация усложнит процесс и сделает его мало эффективным, полагает он.