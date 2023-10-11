Минфин разместил классические ОФЗ и линкеры почти на 60 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 59,568 млрд рублей при суммарном спросе в 104,69 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 50,209 млрд рублей, облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, проданы на 9,359 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 50,209 млрд рублей при спросе 73,472 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 44,946 млрд рублей. Средневзвешенная цена и цена отсечения составили 86,03% от номинала, что соответствует доходности 12,43% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 11 октября, были размещены линкеры ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с датой погашения 11 мая 2033 года на общую сумму 9,359 млрд рублей по номиналу при спросе 31,218 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 93,229% от номинала, что соответствует доходности 3,36% годовых. Выручка от аукциона составила 8,861 млрд рублей при цене отсечения 93,05%, что соответствует доходности в 3,38% годовых.

