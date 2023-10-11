МВФ спрогнозировал рост госдолга России

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост общего госдолга России в 2023 году до 21,2% ВВП, а в 2024-ом — до 21,8% ВВП. При этом с 2025-го его размер будет постепенно снижаться и к 2028-му составит 18,2% ВВП, следует из доклада МВФ.

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По оценке российского Минфина, объем госдолга по итогам текущего года достигнет 17,6% ВВП. В проекте бюджета в 2024 году он запланирован на уровне 18,1% ВВП, в 2025-ом – 18,8% ВВП, в 2026-ом – 19,8% ВВП.

Мировой госдолг, по ожиданиям МВФ, будет прирастать ежегодно на 1% глобального ВВП и достигнет 100% ВВП к концу десятилетия из-за роста задолженности крупнейших экономик, включая США и Китай. В США, по данным фонда, общий размер госдолга в 2023 году составит 123,3% ВВП, в 2024-ом —126,9% ВВП, в 2028-ом — 137,5% ВВП. Размер госдолга КНР, как ожидает МВФ, в 2023 году вырастет до 83% ВВП, в 2024 году — до 87,4% ВВП, а в 2028-ом — до 104,3% ВВП.

