Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными.

«Подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, и активными действиями улучшили положение по переднему краю», — указывается в сводке оборонного ведомства.

Сообщается, что в районе Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества, отмечает министерство; потери противника составили до 65 боевиков и два пикапа.

На Донецком направлении улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка, информирует ведомство. «В результате огневого поражения резервов 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики потери противника составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 10 бронеавтомобилей MaxxPro производства США», — уточняется в сводке. Подчеркивается, что общие потери ВСУ за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк, 11 бронетранспортеров, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и гаубица Д-20; в районе Орловки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 155 военнослужащих и четыре автомобиля; в ходе контрбатарейной борьбы поражены в том числе гаубица М109 Paladin производства США и гаубица FH70 производства Великобритании, говорится в сводке.

На Запорожском направлении отражены две атаки ВСУ северо-западнее населенного пункта Вербовое, сообщает ведомство; там уничтожены до 20 боевиков, танк, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении потери противника составили до 45 военнослужащих, а также 11 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и орудие Д-20, информирует министерство; на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражен штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Отмечается, что средствами ПВО в течение суток перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре снаряда РСЗО HIMARS.