Акции «нефтянки» удивили на фоне динамики нефти

Начало израильско-палестинского конфликта мгновенно более чем на 4% взвинтило мировые цены на нефть. На рынке были опасения относительно Ирана: что он либо будет втянут в военные действия, либо попадет под жесткие санкции Запада.

Статья по теме: Цены на газ в Европе подскочили на 15%

Эксперты не исключали, что в ответ на какие-то недружественные шаги США и Израиля Тегеран просто перекроет главный нефтяной коридор мира - Ормузский пролив, через который идет 30-40% мирового транзита нефти и СПГ.

На рынке были мысли, что рост нефти в понедельник станет толчком для возврата их котировок выше $90, а потом, глядишь, и реализуются прогнозы некоторых инвестдомов с мировыми именами, уже видящих в бинокль стоимость «бочки» выше $100 в конце этого года.

Статья по теме: Нефть может вновь начать зажигать

После взлета нефти на открытии рынка в понедельник трейдеры заняли выжидательную позицию, но никаких важных геополитических новостей не поступало.

Поэтому сработала старая трейдерская аксиома: «Если актив не хочет расти, значит он будет падать».

Сегодня распродажи нефтяных контрактов начались с открытием европейских площадок. К окончанию основных торгов на Московской бирже «черное золото» подешевело относительно вчерашнего закрытия на 2,5%. Баррель стоил около $85,5.

Таким образом, трейдеры стали избавляться от заложенных в цену нефти израильско-палестинским конфликтом геополитических рисков.

Технической поддержкой по нефти является район $84. Но «медведи» могут его продавить, поскольку начавшийся в понедельник отскок оказался неудачным. Тогда целью снижения выступит уровень $82.

Впрочем, нельзя исключить, что плохой для нефти сценарий не реализуется, а сегодняшнее ее снижение – это просто фиксация прибыли спекулянтами и закрытие позиций теми, кто купил контракты на пике их роста.

Возможно, нефть поддержат новости с Российской энергетической недели, на которую прибыл министр энергетики Саудовской Аравии.

Несмотря на снижение нефти, лучший результат среди «голубых фишек» показали акции «Лукойла», выросшие на 3%. Здесь инвесторы продолжают ждать разрешения от властей на выкуп «Лукойлом» своих акций у недружественных нерезидентов менее чем за половину их рыночной стоимости.

Если выкуп произойдет, то компания прилично заработает на дальнейшей продаже акций по цене близкой к рынку, либо погасит их, что увеличит долю прибыли на одну акцию.

Если же «Лукойл» такого разрешения не получит, что очень вероятно в свете плачевного состояния курса рубля, то тоже не беда. Ранее компания заявляла, что на выкуп своих акций готова потратить имеющуюся у нее валюту, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на рубль. Это значит, что у «Лукойла» есть запас долларов, балансовая стоимость которых увеличивается с падением курса рубля.

На 0,9% подорожала «Роснефть», которая ранее выглядела неоправданно слабее многих своих конкурентов. Не исключено, что в рамках Российской энергетической недели по компании выйдут позитивные новости, как нынче по «Газпрому».

Президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия 11 октября заявил, что «”Газпром” чувствует себя уверенно, спокойно, справляется. Расширяем газификацию внутри страны, поставляем больше на другие рынки, строим трубопроводы».

Еще до этого рано утром бумагу поддержали взлетевшие на 15% цены на газ. Здесь драйвером роста были ожидания намеченной на пятницу забастовки австралийских производителей СПГ и прекращение подачи газа из Израиля в Египет. Впрочем, к концу дня газ подешевел относительно вчерашнего закрытия на 5% по примерно $500 за тысячу кубов, но акции «Газпрома» вниз не пошли.

Не отреагировала бумага и на слова председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова о том, что до корректировки бюджета компании говорить о дивидендах рано.

С точки зрения технического анализа, по акциям «Газпрома» с 5 октября наблюдается краткосрочный восходящий тренд. Сейчас же акция близка к сопротивлению.

Если же посмотреть глубже, то с октября прошлого года бумага торгуется в боковике. Аналитики не рекомендуют покупать «Газпром» на среднесрочную перспективу, считая, что он не будет торговаться «лучше рынка», на котором есть много более перспективных идей.

Выросшие сегодня тяжеловесные акции «Лукойла», «Роснефти» и «Газпрома» позволили Индексу Мосбиржи закрыться полупроцентным ростом. Подъем индикатора наблюдается четвертый день подряд. При этом он очень близок к техническому сопротивлению 3200 пунктов, которое хоть и не сильное, но для закрепления над ним нужны будут новые поводы.

Начала снижаться амплитуда колебаний рубля и торговые обороты на валютном рынке. Это говорит о том, что рубль ищет равновесие, которое вряд ли будет длительным.

Многие аналитики ждут не позднее следующей недели увеличения продажи валюты экспортерами, которым нужно накапливать рубли для расчетов с бюджетом по налогам. Если ожидания оправдаются, то рубль может немного укрепиться.

Технической поддержкой по паре доллар-рубль выступает отметка 96,5, которую без дополнительных стимулов пройти будет невероятно трудно.

Сегодня же рубль укрепился к доллару на символические 0,1%. Последняя сделка прошла по котировке 100,2 руб. за доллар.