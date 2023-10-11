Парламент Киргизии одобрил соглашение по объединенной системе ПВО с Россией сразу в трех чтениях

Депутаты киргизского парламента ратифицировали соглашение с РФ о создании объединенной системы противовоздушной обороны.

Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект одобрен парламентариями сразу в трех чтениях.

Уточняется, что речь идет о документе под названием «О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны». Информацию о законопроекте представил в киргизском парламенте заместитель министра обороны республики Алмазбек Карасартов. Он рассказал, что на основании этого документа будет сформирована объединенная региональная система противовоздушной обороны РФ и Киргизии; рядом с российской авиабазой в городе Кант (Чуйская область) на период действия соглашения киргизской стороной «предоставляется земельный участок площадью 5 га», отметил министр.

Киргизия и Россия приняли решение о создании совместной системы ПВО в августе прошлого года. После одобрения киргизским парламентом документ должен подписать президент страны.

Открытая в 2003 году авиабаза в Канте входит в состав Объединенной военной базы России в Киргизии, к которой относятся также испытательная база противолодочного вооружения ВМФ на озере Иссык-Куль, узел связи ВМФ в Чуйской области и радиосейсмическая лаборатория сейсмослужбы Минобороны РФ в Джалал-Абадской области.