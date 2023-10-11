Промышленные майнеры РФ объединились в ассоциацию

Пять российских компаний: Bitriver, «Интелион майн», Promminer, «Стелла» и «Сибстройкапитал», создали Ассоциацию промышленного майнинга. Участники первого в стране объединения с таким профилем планируют вести активный диалог с регуляторами для обеления отрасли производства криптовалют, пишут «Ведомости».

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О создании ассоциации рассказал изданию директор по взаимодействию с госорганами компании Bitriver Олег Огиенко, который и возглавил новое объединение. К промышленным майнерам предлагается относить предпринимателей, которые являются операторами дата-центров для майнинга мощностью свыше 5 МВт, потребляют и оплачивают электроэнергию по тарифу для бизнеса.

Новая ассоциация намерена ввести промышленный майнинг в правовое поле с прозрачным регулированием и установить ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для майнинга, разработать систему налогообложения, отраслевые, технологические и бизнес-стандарты. Ключевыми направлениями деятельности в ассоциации также называют защиту добросовестных участников рынка от конкуренции со стороны серых и черных майнеров, а также легальные ввоз оборудования и подключение к энергетической инфраструктуре.

По данным Bitriver, в текущем году Россия вышла на второе место на мировом рынке майнинга, уступив только США. Объем потребляемой электроэнергии российскими майнерами, по предварительным данным, составляет около 1,5 ГВт.

