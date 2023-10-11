Путин предупредил о тяжелых последствиях обострения палестино-израильского конфликта для энергетики

Расширение зоны палестино-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, сейчас необходимо минимизировать потери среди мирного населения.

На это в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели указал президент РФ Владимир Путин.

«То, что происходит, это ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое, но какой бы уровень ужесточения с обеих сторон ни был, нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения — среди женщин, детей, стариков», — заявил глава государства.

«Если мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Женщин, детей оставьте в покое. Это касается обеих сторон», — сказал президент.

Удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию, неизвестно, однако к этому надо стремиться, подчеркнул он. «Расширение зоны конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе и в сфере энергетики», — констатировал российский лидер.