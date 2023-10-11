Путин заявил, что у РФ есть идеи по расширению трубопроводных поставок в Турцию

Создание электронной площадки для торгов газом является приоритетным этапом в реализации проекта турецкого газового хаба, при этом РФ может предложить идеи по расширению трубопроводных поставок газа в Турцию.

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Об этом на пленарной сессии Российской энергетической недели заявил Владимир Путин.

«Речь, прежде всего, идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент. В этом заинтересованы все: и наши турецкие друзья, и мы, но и все, кто хочет покупать наши ресурсы на европейском континенте», — сказал российский лидер, подчеркнув, что такие страны есть. Глава государства напомнил, что Россия продолжает поставлять газ в Европу по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» — магистрали заполнены и работают эффективно.

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«В принципе, у нас есть идеи расширить эти возможности. Но повторю: на первом этапе — это создание электронной торговой площадки. Здесь больших проблем в ее создании не видим: Турция заинтересована, мы тоже», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что интерес к проекту проявляет в том числе Азербайджан, и выразил надежду на то, что по мере создания газового хаба к нему присоединятся другие игроки.

В октябре прошлого года президент РФ выступил с инициативой по строительству дополнительных ниток газопровода из России в Турцию по дну Черного моря, а также по созданию на границе с ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе. В апреле 2023 года Анкара запустила процесс внесения поправок в законодательство по проекту. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, в приобретении газа через хаб заинтересованы ряд европейских стран, в частности, Венгрия и Сербия. В феврале глава Минэнерго Турции сообщил, что международный энергохаб начнет работать уже в ближайшее время.