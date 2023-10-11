Россияне продолжили снижать свои повседневные расходы

По данным исследовательского холдинга Ромир, недельные расходы российских домохозяйств со 2 по 8 октября составили 6130 рублей при среднем чеке 720 рублей. Оба показателя снижаются уже три недели подряд.

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«Средний чек на прошедшей 40 неделе 2023 года (с 2 октября по 8 октября) достиг отметки в 720,01 рубля, что на 0,83% меньше, чем неделей ранее. Средние недельные расходы домохозяйств оказались на уровне в 6129,6 рубля», — сообщается в исследовании.

Индекс среднего чека отражает динамику единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

Годом ранее в этот же период размер среднего чека был на уровне 663 рублей, в 2021 году — 637 рублей, а в 2020-ом — 558 рублей. Недельные расходы домохозяйств за три года выросли на 28,5%.

