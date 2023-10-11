Шольц на пути из кресла канцлера

По итогам минувших земельных выборов в Германии Олафа Шольца и его коалицию не пнул разве что ленивый. И правда, немцев куда сильнее, чем война на Украине, волнуют мигранты и экономика, а за два года у власти Шольц и Ко занимались совсем не этим. Итог — рост популярности ультраправых и провальные для социал-демократов выборы.

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Все три партии коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца, Зеленые и Свободная демократическая партия (СвДП), столкнулись с резким падением поддержки в двух немецких землях, где прошли выборы — в Баварии и Гессене. И последствия для них ожидаются катастрофическими.

Первым пострадавшим в СДПГ по итогам выборов вероятно станет Нэнси Фезер, министр внутренних дел и по совместительству председатель отделения СДПГ в Гессене. После такого фиаско, возникает вопрос: смогут ли социал-демократы сохранить ее на посту министра, и как долго после этого продержится ещё один представитель движения — сам канцлер Шольц.

Альтернатива для Германии (АдГ) заняла по итогам земельных выборов второе место. Ее называют главным победителем, но пока что о приходе АдГ к власти в Германии говорить рано. Другие партии отказываются заключать с ней соглашения, а голосов недостаточно, чтобы сформировать большинство в Бундестаге.

Главным бенефициаром провальной политики правящей коалиции пока что стали «Христианские демократы» и «Христианско-социальный союз», которые заняли первые места по итогам прошедших выборов. Впрочем, в своей традиционной вотчине, Баварии, ХХС получил худший результат с 1950-го года. Возможно потому, что в текущей предвыборной кампании начисто проигнорировал мигрантскую проблему. Столь важную, как оказалось, для немцев.