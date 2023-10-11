Шойгу призвал расширять парк военно-транспортной авиации РФ за счет последней модификации Ил-76

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел в Ульяновске совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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Как следует из сообщения оборонного ведомства, речь шла о наращивании возможностей военно-транспортной авиации (ВТА) России.

Отмечается, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ПАО «Ил» — «Авиастар». В частности, он проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100.

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Министр отметил, что в свете спецоперации загруженность отрасли в России увеличилась кратно. «Мы превзошли загрузку, которая была по ВТА в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза», — констатировал Сергей Шойгу.

Он указал на необходимость развития парка российской ВТА за счет последней модификации Ил-76. «Надо этот парк увеличивать за счет получения новых машин, которые являются последней модификацией Ил-76, которые мы сегодня посмотрели и которые уже есть в боевом составе у нас. Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъемности», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

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По словам чиновника, число тяжелых транспортных самолетов Ан-124 должно быть удвоено к 2025 году. «Мы сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолетов», — сказал Сергей Шойгу.

Сообщается, что глава министерства уточнил тип двигателей, которые планируется устанавливать на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов, а также при проведении ремонта и модернизации Ан-124-100. «Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов доложил, что "сейчас существует два варианта комплектации — либо модернизированный Д-18Т, либо ПД-35»», — указывается в сообщении.

Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет, предназначенный для доставки войск с боевой техникой и вооружением из глубокого тыла на театры военных действий, для усиления воздушных десантов тяжелой боевой техникой и перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, пишет ТАСС.

Ил-76МД-90А — модернизированная версия Ил-76МД с двигателями ПС-90А-76, обеспечивающими меньший расход топлива, и дальностю полета, увеличенной до 5 тыс. км с полезной нагрузкой 52 т, а также с расширенной номенклатурой перевозимой и десантируемой техники и вооружения. Машину изготавливают из российских комплектующих.