США подменили решение фундаментальных политических проблем Ближнего Востока «подачками» — Путин

Вашингтон пренебрег механизмами урегулирования на Ближнем Востоке, пытаясь подменить его подачками палестинцам.

Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, передает «Интерфакс».

«В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но Соединенные Штаты пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы и в последние годы ставку сделали на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», — заявил глава годсударства.

По его словам, произошла попытка «подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками».

«Без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, невозможно решить проблему в целом. Тем не менее, ставка была сделана именно на это», — пояснил президент. Он указал на то, что «поселенческая политика, еще ряд составляющих» в конечном итоге привели к ужасающему взрыву насилия.

Российский лидер напомнил, что в момент, когда формировалось государство Израиль, было принято решение и о создании палестинского государства. «Израиль создан, как известно, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не состоялась в силу разных обстоятельств. Более того, часть земель, которую палестинцы считали всегда исконно палестинскими, занята Израилем в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы», — констатировал Владимир Путин.

Накануне, 10 октября, президент РФ на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США, которые «пытались монополизировать урегулирование», однако не стремились найти компромисс, приемлемый для обеих сторон, продвигая свои представления и оказывая давление на всех.