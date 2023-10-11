Цены на газ в Европе подскочили на 15%

Нападение ХАМАС на Израиль погнало вверх цены вверх не только на нефть, но и на газ. Chevron приостановил по соображением безопасности работы на крупном газовом месторождении, расположенном в восточной части Средиземного моря. Рост цены стал максимальным за два месяца – 15%. Голландские газовые фьючерсы с поставкой газа в следующем месяце сейчас торгуются в Европе по 43,95 евро за МВт-час (461,5 евро за тысячу кубов газа), что является максимальной ценой за две недели (с 25 сентября). Кстати, взлетели цены на газ и в Великобритании. Цена на электроэнергию в Германии с поставкой в ноябре поднялась на 11% до 107,83 евро за МВт-час.
Chevron остановил работы на платформе, добывающей газ на месторождении Тамар. Скачок цен был бы наверняка еще сильнее, если бы примеру американского энергетического гиганта последовали израильские газовики, добывающие газ на очень крупном израильском месторождении Левиафан. На Левиафане работа кипит несмотря на близость к ожесточенным боям между израильтянами и палестинцами. В Тель-Авиве пока только предсказуемо решили несколько изменить маршруты транспортировки газа и перенаправили часть экспорта в Европу, а часть – в Египет, который не так давно построил два завода по сжижению газа. Большая часть сжиженного газа (СПГ) из Египта в последние два года, кстати, тоже уходит в Европу.
Резкому скачку цен на газ в Старом Свете на этой неделе способствовала и близость боев к Суэцкому каналу, уверен глава Inspired Plc. Ник Кэмпбелл, а также то обстоятельство, что после прошлогоднего отказа европейцев от российского газа, главным в газовом балансе стал сжиженный газ.
Однако одним только обострением обстановки на Ближнем Востоке объяснить 15-процентный скачок цен на газ в Старом Свете, где уже под завязку наполнены газом подземные газовые хранилища (ПГХ), трудно. К войне между Израилем и ХАМАС прибавились и еще ряд форс-мажорных событий, повлиявших на цены на «голубое топливо» на глобальном рынке.
В сообщениях на сайтах, посвященных энергетике, американский энергетический гигант Chevron упоминается не только в связи со средиземноморским месторождением. Инвесторы не успели перевести дух от окончания долгой истории, связанной с забастовкой на австралийских СПГ-заводах, принадлежащих американской компании, как газовики с Зеленого континента вновь напомнили о себе и сообщили о возобновлении забастовки. О цепочке событий, к которым может привести приостановка поставок СПГ из Австралии, в сентябре не писал только ленивый. Несмотря на то, что европейские компании по понятным причинам покупают совсем немного австралийского сжиженного газа, даже непродолжительная забастовка может снизить предложение газа на глобальный рынок на 5-7%, что приведет к уже известному по прошлому году обострению конкуренции за СПГ между азиатскими и европейскими покупателями и росту цен на газ в Европе.
В довершение ко всему пришли тревожные сообщения с севера континента – обнаружена утечка газа в газопроводе, проходящем по дну Балтийского моря и связывающем Финляндию и Эстонию. Его работа была немедленно остановлена. Конечно, это совсем незначительный газопровод, да и сам газовый балтийский рынок невелик, но с учетом того, что до зимы осталось менее двух месяцев, сейчас каждое такое происшествие как минимум настораживает.
ЧП на Балтике, которое, как уже намекнули в Хельсинки и Таллинне, вполне может оказаться диверсией, в очередной раз показало, насколько волатильны сейчас газовые рынки. Если до зимы еще немногим более полутора месяцев, то до начала отопительного сезона в Европе чуть больше двух недель. И несмотря на то, что пока метеорологи прогнозируют теплую зиму на большей части континента, а также почти 100-процентное наполнение ПГХ, каждое сообщение о ЧП, связанных с газом, немедленно сказывается на ценах.
«Цены (на газ) сейчас очень чутко реагируют на такие новости несмотря на то, что хранилища наполнены почти под завязку»,- приводит Bloomberg комментарий начальника отдела энергетических рынков в консалтинговой компании Eyebright Ltd. Тима Патриджа.