Цены на газ в Европе подскочили на 15%

Нападение ХАМАС на Израиль погнало вверх цены вверх не только на нефть, но и на газ. Chevron приостановил по соображением безопасности работы на крупном газовом месторождении, расположенном в восточной части Средиземного моря. Рост цены стал максимальным за два месяца – 15%. Голландские газовые фьючерсы с поставкой газа в следующем месяце сейчас торгуются в Европе по 43,95 евро за МВт-час (461,5 евро за тысячу кубов газа), что является максимальной ценой за две недели (с 25 сентября). Кстати, взлетели цены на газ и в Великобритании. Цена на электроэнергию в Германии с поставкой в ноябре поднялась на 11% до 107,83 евро за МВт-час.

Chevron остановил работы на платформе, добывающей газ на месторождении Тамар. Скачок цен был бы наверняка еще сильнее, если бы примеру американского энергетического гиганта последовали израильские газовики, добывающие газ на очень крупном израильском месторождении Левиафан. На Левиафане работа кипит несмотря на близость к ожесточенным боям между израильтянами и палестинцами. В Тель-Авиве пока только предсказуемо решили несколько изменить маршруты транспортировки газа и перенаправили часть экспорта в Европу, а часть – в Египет, который не так давно построил два завода по сжижению газа. Большая часть сжиженного газа (СПГ) из Египта в последние два года, кстати, тоже уходит в Европу.