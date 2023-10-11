В Кремле заявили, что РФ продолжает поддерживать контакты как с Израилем, так и с Палестиной

Необходимо остановить террористические вылазки и непропорциональное использование силы на Ближнем Востоке, обеспечив гуманитарные потребности населения в Газе.
Об этом на полях Российской энергетической недели заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого попросили ответить на вопрос о возможной роли Москвы в урегулировании палестино-израильского конфликта, передает «Интерфакс».
«Пока преждевременно говорить о роли в урегулировании непосредственно, потому что конфликт находится в стадии "горячей войны". Ситуация тревожная, она потенциально очень опасна последствиями гуманитарного характера, нужно остановить и террористические вылазки, нужно остановить непропорциональное использование силы, нужно обеспечить минимальные потребности населения в Газе», — заявил Песков. Он отметил, что после того как удастся выйти из фазы «горячей» войны наступит период поисков путей мирного урегулирования.
«По крайней мере, пути мирного урегулирования этой проблемы ищутся уже несколько десятилетий, и мы видим, что очень много было допущено ошибок. Эта ситуация и проистекает из тех ошибок, которые были допущены», — сказал представитель Кремля, добавив, что главное — проанализировать эти ошибки и не повторять их в будущем.
Песков подчеркнул, что сейчас необходимо, в первую очередь, остановить войну. «Потому что пока идет война, конечно, говорить о каких-то инициативах очень сложно. Вряд ли возможно. Россия продолжает свои контакты и с израильской стороной, и с палестинской администрацией», — заявил пресс-секретарь президента Песков.
По его словам, сейчас нужно приветствовать любые усилия, которые помогут остановить открытый конфликт, от кого бы ни исходила инициатива.