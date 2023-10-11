В Кремле заявили, что РФ продолжает поддерживать контакты как с Израилем, так и с Палестиной

Необходимо остановить террористические вылазки и непропорциональное использование силы на Ближнем Востоке, обеспечив гуманитарные потребности населения в Газе.

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Об этом на полях Российской энергетической недели заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого попросили ответить на вопрос о возможной роли Москвы в урегулировании палестино-израильского конфликта, передает «Интерфакс».

«Пока преждевременно говорить о роли в урегулировании непосредственно, потому что конфликт находится в стадии "горячей войны". Ситуация тревожная, она потенциально очень опасна последствиями гуманитарного характера, нужно остановить и террористические вылазки, нужно остановить непропорциональное использование силы, нужно обеспечить минимальные потребности населения в Газе», — заявил Песков. Он отметил, что после того как удастся выйти из фазы «горячей» войны наступит период поисков путей мирного урегулирования.

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«По крайней мере, пути мирного урегулирования этой проблемы ищутся уже несколько десятилетий, и мы видим, что очень много было допущено ошибок. Эта ситуация и проистекает из тех ошибок, которые были допущены», — сказал представитель Кремля, добавив, что главное — проанализировать эти ошибки и не повторять их в будущем.

Песков подчеркнул, что сейчас необходимо, в первую очередь, остановить войну. «Потому что пока идет война, конечно, говорить о каких-то инициативах очень сложно. Вряд ли возможно. Россия продолжает свои контакты и с израильской стороной, и с палестинской администрацией», — заявил пресс-секретарь президента Песков.

По его словам, сейчас нужно приветствовать любые усилия, которые помогут остановить открытый конфликт, от кого бы ни исходила инициатива.