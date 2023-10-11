В Москве компаниям одобрили льготные инвесткредиты на сумму более 1 млрд рублей

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставит льготные инвесткредиты столичным компаниям со ставкой 3% годовых. Поддержку получат производители кабельной продукции, медизделий и лекарственных препаратов и другой продукции на общую сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С марта 2022 года, когда город начал предоставление льготных инвестиционных кредитов, предприятия приобрели более 180 единиц крупного промышленного оборудования и организовали свыше 10 тысяч рабочих мест», – рассказал Ефимов.

В рамках льготных кредитов компании могут получить до 3 млрд рублей под 3% годовых, часть процентов предприятиям компенсируют городские власти.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского льготные инвесткредиты предоставляют производителям лекарств, продуктов питания, стройматериалов, автокомпонентов, а также компаниям из сферы переработки отходов и других важных для горожан отраслей. Средства можно потратить на оборудование, права на результаты интеллектуальной деятельности, создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры.

Например, в январе 2023 года фармацевтическая компания «Велфарм-М» открыла первую линию по производству твердых лекарственных форм. Завод сможет обеспечить 80% потребности России в препаратах для онкобольных. Всего в столице действует более 20 инструментов поддержки промышленных предприятий.