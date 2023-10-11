В России увеличат финансирование бесплатной медицинской помощи

Минздрав РФ намерен увеличить расходы за счет государственных источников финансирования на оказание всех видов бесплатной медицинской помощи.

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Проект постановления правительства о программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что речь идет о бюджетах всех уровней и о всех видах медицинской помощи, прежде всего скорой помощи, а также о профилактике, медицинской реабилитации, помощи в дневных стационарах, высокотехнологичной медицинской помощи взрослому и детскому населению.

Планируется увеличение более чем на 20% объема профилактических мероприятий, включая диспансеризацию и медосмотры. Кроме того, программой впервые определяется объем и финансовые затраты для диспансерного наблюдения пациентов с наиболее распространенными хроническими болезнями, влияющими на инвалидность и смертность населения, такими как онкологические, сердечно-сосудистые болезни и сахарный диабет; устанавливается возможность проведения в поликлиниках медико-психологического консультирования пациентов.