Война в Израиле радикально повлияла на ФРС и ЕЦБ

Понедельник и вторник на европейском фондовом рынке отличались как день и ночь. Накануне подавляющее большинство акций здесь падало, а хороший рост показывали лишь бумаги нефтяников да производителей оружия. Основные индексы Европы еще позавчера шли к обновлению полугодовых минимумов. Но вчера взлетали в цене уже и они, и все сектора общеевропейского STOXX 600.

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Германский DAX подскочил на 1,95%, французский CAC 40 — на 2,01%, итальянский FTSE MIB — на 2,3%, испанский IBEX 35 — на 2,19%, а британский FTSE 100 — на 1,82%.

Для последнего это был лучший день за месяц, а у европейских акций в целом таких торгов не было куда дольше. STOXX 600, прибавивший вчера 1,96%, в прошлый раз показывал более высокий прирост за день 10 ноября 2022 года.

Ситуация вокруг сектора Газа спокойнее не стала, скорее наоборот. Появляется все больше признаков того, что конфликт может всерьез затронуть и другие страны, кроме самих Израиля и Палестины. Но и главные его участники явно далеки от того, чтобы пойти на хоть какое-то примирение.

И в этом смысле вчера не было ничего странного в продолжении роста акций производителей вооружений. Германская Rheinmetall AG подорожала еще на 1,64%, итальянская Leonardo — на 1,36%, французские Thales и Dassault Aviation — на 1,04% и 1,05% соответственно, а британская BAE Systems — на 1,56%.

Но «голуби» вытеснили «ястребов» в других местах. Сначала ФРС, а затем и ЕЦБ, настолько откровенно сменили риторику в сравнении с ситуацией конца прошлой недели, что хотя бы одним страхом у рынка стало меньше. Очень широко распространилось мнение о том, что подъема ставок в обозримом будущем больше не будет.

Такое поведение регуляторов было в общем-то неудивительным на фоне разрастающегося вооруженного конфликта, грозящего падением потребительского доверия и ускоренным спадом экономики. И то, что в понедельник чиновники ФРС, как показалось, начали менять риторику на «голубиную», воспринято как очевидный бычий аргумент.

Сначала президент ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что рост доходностей долгосрочных казначейских облигаций может означать меньшую необходимость в ужесточении политики. А затем заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что в такой ситуации чиновники будут осторожны.

Во вторник к ним присоединился член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллерой де Гальо. Инфляция все равно должна достичь в 2% к 2025 году, несмотря на насилие в Израиле, оказывающее давление на сырьевые цены, заявил он. При этом ставки ЕЦБ, по его словам, находятся на «хорошем уровне» и сейчас не подходящее время для дальнейшего повышения

А затем, для тех, кто все еще сомневался, прозвучало выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. Он заявил, что и ФРС больше не нужно повышать процентные ставки.

Так что и облигации, и акции — как в Европе, так и за океаном — уверенно пошли вверх. А срочный рынок, по данным CME, повысил подразумеваемую вероятность того, что ФРС не будет повышать ставку в ноябре, до 89,6%.

«Реальность такова, что люди пытаются настроиться на более позитивный лад, потому что от некоторых чиновники ФРС звучат голубиные нотки, — говорил вчера Reuters портфельный менеджер по европейским акциям Janus Henderson Том Лемегре. — Геополитические тектонические плиты смещаются, результатом чего станет нарастание протекционистских мер в плане торговли».

