Времени на раскачку нет: 10 октября – финальный день регистрации на форум «Сделано в России»

19–20 октября 2023 года в МВО «Манеж» состоится международный форум «Сделано в России».

Уже традиционно форум станет местом для бизнес-встреч, дискуссий, мастер-классов и нетворкинга, а также подписания значимых международных соглашений. В прошлом году площадку посетили 78 иностранных делегаций, заинтересованных в работе с российскими производителями. В этом году состав будет еще представительнее. Лучшие экспортные продукты представят 186 отечественных компаний в 9 тематических кластерах: «Промышленность», «Экология», «Умный город», «IT», «Медицина», «Строительство», «Техника АПК», «Образование», «Товары потребления».

«Центральная тема форума “Сделано в России” в этом году – точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности. Мы подведем итоги работы в условиях новой реальности, обсудим новую логистику и практические решения по выходу на рынки приоритетных стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также меры государственной поддержки отечественных производителей», – отмечает генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Доступ ко всем мероприятиям – строго по регистрации на forum.exportcenter.ru. До ее завершения остается меньше суток!

Даты и время всех мероприятий можно уточнить на сайте Международного форума «Сделано в России» в разделе «Программа».

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АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».

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