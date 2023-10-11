«Значимость рубля выросла вдвое»: Решетников оценил успехи экономики РФ

Российская экономика завершила этап восстановления и по многим ключевым показателям растет быстрее ожиданий, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на правительственном часе в Госдуме. Значимость рубля, по его словам, резко выросла, а доля доллара в товарообороте за два года снизилась втрое.

Статья по теме: Производственная активность в России: такого не было с 2017 года

«Доля дружественных стран в экспорте увеличилась с начала прошлого года в два раза. Еще два года назад доля доллара в структуре товарооборота занимала половину. Сейчас она в три раза меньше. При этом в два раза выросла значимость рубля», — цитирует пресс-служба Госдумы Решетникова.

Резидентами российских специальных административных районов (САР) в текущем году, по данным министра, стала 141 компания, что втрое больше, чем в 2021 году. В прошлом году в САР на островах Русский и Октябрьский переехали 83 компании.

Решетников также отметил, что по итогам восьми месяцев ВВП России вырос на 2,5%, полностью компенсировав прошлогодний спад и превысив уровень 2021 года. Даже в условиях санкций, по данным Всемирного банка, российская экономика вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию и лишь чуть-чуть уступив Японии. В тройку лидеров вошли Китай, США и Индия, уточнил министр.

«Основные источники дальнейшего экономического развития — это растущий внутренний рынок и спрос, обеспеченный ростом доходов населения, социальной поддержкой, предпринимательскими доходами и инвестициями в инфраструктуру», — подчеркнул Решетников.

