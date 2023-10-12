S&P 500 между двух инфляций

Смена интонаций ФРС на более «голубиные», начавшаяся еще в понедельник, привела ко вполне ожидаемым последствиям. Основные фондовые индексы США в среду продолжали не слишком уверенно, но упрямо ползти вверх, не особенно оглядываясь на прочие новости.

Акции поддерживало еще и связанное с той же самой риторикой регулятора снижение доходности казначейских облигаций. И как тем, так и другим, вчера очень помогал обвал цен на нефть.

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Brent по ходу основной торговой сессии в США теряла 2,8%, откатываясь до $85,23, а WTI падала на 3,3% до $83,14. Это хорошая новость для многих американских компаний (не считая, конечно, нефтяников). Но она еще и потенциально ведет к снижению инфляционного давления, из-за которого ФРС и повышала ставку.

В результате на акции вчера слабо повлияла даже статистика, способная прямо отразиться на перспективах возврата регулятора к «ястребиной» риторике. Она показала, что промышленная инфляция в США ускоряется, причем неожиданно быстро. Индекс цен производителей (PPI) за сентябрь прибавил 0,5%, тогда как опрошенные Dow Jones эксперты прогнозировали рост лишь на 0,3%.

Инфляционное давление нарастало в первую очередь за счет товаров конечного спроса, которые подорожали на 0,9%, и большая часть заслуги в этом принадлежала бензину, подскочившему в цене на 5,4%. Но хотя фьючерсы на индексы поначалу припали, акции сразу после открытия основной сессии вышли в плюс.

Это можно было бы объяснить тем, что инфляционная угроза со стороны нефти вчера снизилась. Но и базовый индекс (без учета продуктов питания и энергоносителей) вырос в сентябре на 0,3% при прогнозе 0,2%. В годовом исчислении PPI показал рост на 2,2%, против ожидавшихся 1,6%, а базовый – на 2,7% (прогнозировали 2,3%). Пересмотрели в сторону повышения и августовские цифры. Они все равно, конечно, еще небольшие, но важна динамика.

Рост промышленных цен в сентябре стал самым быстрым с апреля. Если в июне его годовые темпы замедлялись до 0,2%, то с тех пор они ежемесячно и очень быстро растут. И хотя, как рынок, так и ФРС, привыкли уделять этой инфляции меньше внимания, чем индексу потребительских цен (CPI), совсем игнорировать ее трудно.

Ускоренный подъем цен в промышленности потенциально ведет и к росту темпов переписывания ценников в магазинах. Это, конечно, не всегда так, но все же PPI – своеобразный опережающий индикатор для CPI, обгоняющий его на месяцы. Плохие данные по промышленным ценам до некоторой степени обесценят и хорошую статистику по потребительской инфляции. Это, конечно, если она окажется таковой – CPI опубликуют сегодня до начала торгов.

Аналитики предполагают, что в сентябре темпы потребительской инфляции упали с 3,7% до 3,6%. Но эта статистика вполне способна разочаровать их, что она уже делала месяц назад. Все же цены на бензин как тогда, так и сейчас, росли в США для всех, а не только для промышленников. Это рынку проигнорировать будет труднее.

«Завтрашний индекс потребительских цен может нарисовать иную картину, но сегодняшние данные предполагают, что периоду жесткой инфляции и высоких процентных ставок конца не видать», - говорил вчера Bloomberg руководитель отдела построения модельного портфеля Morgan Stanley Global Investment Office Майк Левенгарт.

Рынок это какое-то время не беспокоило. Однако постепенно приближался момент публикации других данных, способных изменить представления о позиции ФРС – протоколов ее последнего заседания. И индексы, наконец, дружно пошли вниз.

Но оптимистам повезло. Чиновники, как выяснилось, считали, что политика ФРС должна оставаться ограничительной, но еще до всех последних событий собирались действовать дальше очень осторожно. «Голубиной» риторике последнего времени это не противоречило – и рост акций возобновился.

В итоге основные фондовые индексы США смогли в четвертый раз подряд закрыть торги в плюс. Dow Jones Industrial Average прибавил еще 0,19%, S&P 500 – 0,43%, а Nasdaq Composite – 0,71%.

Сегодня фьючерсы на них тоже находятся в «зеленой зоне». Это неудивительно, учитывая, что некоторые увидели в протоколах ФРС признаки того, что в текущей ситуации ставку в ноябре не поднимут, даже если данные по инфляции будут плохими. Но это пока лишь гипотеза, хотя то, что на некоторых документ произвел неожиданно сильное впечатление – очевидный факт.

«В целом, протоколы показывают, что чиновники стали гораздо больше обеспокоены рисками снижения экономики США, - говорил вчера Reuters главный рыночный стратег Corpay Карл Шамота. – Но при этом они выражают смирение перед лицом глубоко запутанных и часто противоречивых сигналов в данных».

