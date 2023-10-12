Авдеевка под осадой: военные эксперты заявили о грядущем котле и развале ВСУ

ВС РФ продолжают вести наступление с двух сторон на Авдеевку, нанося также по военным объектам ВСУ, расположенным там, мощнейшие удары.

При этом самого штурма города пока нет. Более того прямой атаки на этот населённый пункт не будет, передаёт издание «Военное дело» со ссылкой на военные источники, знакомые с ситуацией. Согласно этим данным, российские войска намерены окружить группировку противника, перерезать все линии снабжения и заставить его капитулировать.

Между тем военные эксперты и обозреватели, а также военкоры, высказывают свои мнения о ситуации в Авдееве, делая пока осторожные прогнозы. Так, известный российский военкор Александр Сладкова, заявил, что Авдеевка – важнейший город для российской армии, так как его взятие откроет самый короткий путь из южной части Донецкой Народной Республики в северную часть.

«Данный населённый пункт играет огромную роль в системе коммуникаций и логистики. К тому же, если Авдеевка перейдет под наш контроль, то уменьшатся обстрелы мирных районов Донецка», – рассказал он.

По мнению полковника в отставке, военного историка, обозревателя, директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрия Кнутова, приоритетными направлениями в СВО для российской армии сейчас являются Авдеевское и Марьинское направлении.

«Бои на этих участках фронта направлены прежде всего на решение задачи безопасности Донецка», – считает он.

Отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер, подчеркнул, что прямо сейчас ВСУ разваливаются на Авдеевском направлении под натиском ВС РФ. По его мнению, Россия продолжит совершать прорывы, чтобы создать здесь котёл для противника.

В свою очередь экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин обвинил в авдеевском провале украинское командование, назвав Генштаб ВСУ «очень слабыми людьми», которые никак не могут переломить ситуацию на этом важнейшем для дальнейшего хода СВО направлении.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ, за последние сутки ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки.

Было уничтожено до 340 боевиков, 6 автомобилей, 5 боевых бронированных машин, 2 орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная гаубица «Caezar» производства Франции, а также 3 склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах Авдеевки, Орловки и Ласточкино.