Белорусский «Амкодор» поможет российским аграриям просушить зерно

В Уфе открылся завод по выпуску зерноочистительно-сушильных комплексов (КЗС). Инвестором выступил машиностроительный холдинг «Амкодор» из Белоруссии, крупнейший производитель спецтехники и сельхозоборудования, в его составе 22 завода на территории СНГ, в том числе два — в России. На российском рынке компания зарабатывает 2 млрд рублей.

Инвестиции в уфимский «Амкодор-Агидель» составили около 3 млрд рублей. Завод, построенный за рекордный срок — 9 месяцев, будет выпускать полностью локализованные, в том числе за счет российского оборудования и комплектующих, стационарные и передвижные КЗС для малых хозяйств и крупных агрохолдингов — всего 40 единиц в год, или 7- 8% от объема спроса на новую технику.

Со спросом и предложением у нас, правда, не все так просто. Дело в том, что механовооруженность российского сельского хозяйства в части КЗС, по оценкам, раза в два ниже, чем была в СССР. А на фоне европейских стандартов разница вырастает еще кратно. Участники рынка объясняют это недоступностью по цене оборудования для небольших хозяйств. Кроме того, существующий норматив срока сбора урожая в России составляет 21 день — примерно вдвое больше, чем в Европе, отсюда - потери зерна, опадающего после 10 дней, и, как следствие, сниженный расчет необходимых мощностей КЗС. Итак, если европейский фермер приобретает КЗС, имея посевы на нескольких десятках га, то у нас эта планка поднята до 3 тыс. га.

По-видимому, в этой ситуации и производители КЗС не спешат инвестировать в расширение мощностей. В итоге рынок, на 95% занятый местной техникой, испытывает дефицит предложения. Как рассказали на одном из ведущих предприятий — нижегородском «Мельинвесте», у них заказы расписаны на 4 месяца вперед, а раньше этот срок достигал полугода. Поэтому приходу белорусского инвестора рады все — и фермеры, и поставщики КЗС. «Будем вместе работать на подъем нашего сельского хозяйства», — резюмировали те же нижегородцы.