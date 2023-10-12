Экс-глава израильской спецслужбы рассказал, как война на Ближнем Востоке повлияет на ход СВО

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми о многолетнем арабо-израильском конфликте знает не понаслышке.

В войне Судного дня он служил в одном танковом батальоне с одним из будущих премьер-министров Израиля Эхудом Бараком, позже принимал участие в форсировании Суэцкого канала.

Поэтому Кедми прекрасно понимает, какие силы могут быть в задействованы в новом конфликте в этом регионе и к чему вспыхнувшая война может привести, в том числе отразится ли она на дальнейшем ходе специальной военной операции (СВО), которую Россия проводит на Украине.

В интервью «Комсомольской правде», он, в частности, рассказал, могут ли сейчас США переключить поставки оружия с Украины на Израиль.

В этой связи эксперт напомнил, что ежегодная помощь американцев Израилю – 3,5 млрд долл. При этом Израиль перенёс большинство своих заводов, своё производство ракет, в том числе «Железного купола», в США.

«Чтобы получить израильские ракеты для наших же ПВО, мы должны получить согласие США, где они сейчас выпускаются, – подчеркнул он. – Что нам ещё может понадобится – это некоторые виды авиабомб, которые используются для 500 ежедневных боевых вылетов — для уничтожения целей ХАМАС на территории Газы».

Как пояснил Кедми, это авиабомбы, которые Вашингтон не поставлял Киеву. Говоря о расхожем мнении, что с началом войны на Ближнем Востоке приоритеты Запада изменятся и об Украине там все забудут, политолог заявил, что одно к другому не имеет никакого отношения.

«Ну изменится место газетных заголовков – Украина в них действительно уйдёт на второй план. Но её поддержка со стороны той же Америки сохранится, так как это жизненный интерес Запада. Они боятся больше всего поражения Киева в СВО, поэтому на её ход происходящее сейчас в Израиле вряд ли повлияет. В отношении же нашего конфликта – его мы будем решать так, как мы посчитаем нужным. Не обращая внимания на реакцию ни одной страны в мире», – резюмировал экс-глава израильской спецслужбы «Натив».

Как ранее писал «Эксперт», глава МИД РФ Сергей Лавров призвал к реализации решений Совбеза ООН по созданию палестинского государства. Напомним, резолюция ООН о создании на территории Палестины двух независимых государств – еврейского и арабского – была принята ещё в 1947 году.

