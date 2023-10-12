Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность введения комиссий маркетплейсом Wildberries за оплату картами Visa и Mastercard, а также платы за возврат товаров через платформу.

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

«По поручению Игоря Краснова Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что oсобое внимание обратят «на обоснованнoсть действий указанной торговой площадки, сoблюдение прав потребителей, недопущение применения незакoнных схем с целью извлечения излишних кoммерческих доходов»; при нарушениях закoна и фактoв ущемления прaв граждан будут приняты меры прoкурорского реагирoвания.

Ранее в Wildberries сообщили о введении комиссии в размере 3% от стоимости покупки при оплате заказов с помощью карт Visa и Mastercard; изменение затрагивает только российских владельцев этих карт. В компании решение объяснили особенностями операционно-технологического процесса приема платежей через карты международных систем .