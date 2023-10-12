Правительство Германии уже не обещает немцам ничего хорошего

Правительство Германии уже не первый раз прогнозирует по итогам 2023 года спад в первой экономике Европы. Отличием последнего прогноза, вышедшего на этой неделе, является признание еще одного невеселого факта – отскок, который ожидается в 2024 году, будет не таким мощным, как надеялись в Берлине полгода назад. Главная причина заключается, по мнению правительства Олафа Шольца, в последствиях прошлогоднего энергетического кризиса, которые проходят гораздо медленнее, чем рассчитывали экономисты.
В текущем году Министерство экономики ФРГ ожидает спад на 0,4%. Для сравнения, в конце апреля этого года ведомство Роберта Хабека прогнозировало рост немецкой экономики в 2023 году на 0,4%. В следующем году по октябрьскому прогнозу ожидается рост на 1,3%, что на 0,3% ниже, чем прогнозировалось в апреле.
Пересмотрев прогноз в сторону снижения, Берлин тем самым согласился с неутешительными прогнозами МВФ и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ориентированная на экспорт экономика Германии особенно сильно пострадала от замедления развития Китая. Не удивительно, что она будет в этом году единственной экономикой Большой семерки со спадом.
Вице-канцлер Роберт Хабек, возглавляющий Министерство экономики ФРГ, объясняет текущие «трудности» главной европейской экономики последствиями энергетического кризиса, высокой учетной ставкой и слабостью основных торговых партнеров.
«Существуют также геополитические горячие точки, которые усиливают неопределенность,- цитирует Bloomberg заявление Хабека.- Мы выходим из кризиса медленнее, чем предполагалось».
Тем не менее, настроен заместитель канцлера Шольца оптимистично. Он считает, что немецкая экономика преодолеет трудности и что ее ждет в 2024 году «устойчивое восстановление». Свой оптимизм он обосновывает снижением инфляции и ростом реальных доходов населения, которые, по его словам, являются «внутренней основой восстановления экономики».
В Министерстве экономики ожидают, что в следующем году инфляция замедлится до 2,6%. В этом, напомним, инфляция будет почти в 2,5 раза выше - 6,1%. Частное потребление, прогнозируют правительственные экономисты, в 2024 году повысится на 1,8%. В текущем году ожидают спад на уровне 0,5%.
Роберт Хабек считает самой большой проблемой Германии дефицит рабочих, причем, не только квалифицированных, о чем говорят давно, но и всех остальных. Он предупредил, что стареющее население будет только усиливать эту проблему.
«Мы должны продолжить делать все, что можно, чтобы лучше использовать потенциал наших собственных трудовых ресурсов,- заявил Хабек.- Но очевидно и то, что Германия также зависит в отношении рынка труда от мигрантов».
Миграция сейчас вновь превратилась в большую проблему не только для Германии, но и для других европейских стран. В стране кипят страсти по поводу стремительного роста численности мигрантов. Хабек обещает помочь всем мигрантам, кто приехал в Германию легально и намерен работать. Он также считает, что необходимо усилить меры, направленные на быструю депортацию нелегальных мигрантов.