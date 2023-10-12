Правительство Германии уже не обещает немцам ничего хорошего

Правительство Германии уже не первый раз прогнозирует по итогам 2023 года спад в первой экономике Европы. Отличием последнего прогноза, вышедшего на этой неделе, является признание еще одного невеселого факта – отскок, который ожидается в 2024 году, будет не таким мощным, как надеялись в Берлине полгода назад. Главная причина заключается, по мнению правительства Олафа Шольца, в последствиях прошлогоднего энергетического кризиса, которые проходят гораздо медленнее, чем рассчитывали экономисты.

В текущем году Министерство экономики ФРГ ожидает спад на 0,4%. Для сравнения, в конце апреля этого года ведомство Роберта Хабека прогнозировало рост немецкой экономики в 2023 году на 0,4%. В следующем году по октябрьскому прогнозу ожидается рост на 1,3%, что на 0,3% ниже, чем прогнозировалось в апреле.