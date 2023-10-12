Греф рассказал, как указ о валютной выручке скажется на курсе рубля

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Российской энергетической недели рассказал журналистам, как указ президента РФ Владимира Путина о валютной выручке скажется на кусе рубля.

По его словам, несмотря на то, что это уже повлияло на курс национальной валюты, которая после вчерашнего указа главы государства несколько укрепилась, фундаментально это вряд ли скажется на ситуации. Как пояснил глава Сбера, рыночная курсовая политика всё-таки определяется факторами спроса и предложения, передаёт агентство «Интерфакс».

«Но в какой-то мере это увеличит ещё наш профицит платежного баланса, что так или иначе ускорит возврат фундаментального курса», – подчеркнул он.

Согласно оценкам Сбербанка, сейчас отклонение курса от фундаментального уровня находится в диапазоне от 10 до 15 руб.

«В целом мы же мы всё-таки ожидаем постепенную стабилизацию курса рубля и снижение курса доллара на этом этапе, как нам представляется, в районе 90 руб. за долл.», – заявил Греф.

Более того он предположил, что в дальнейшем, если ценовые параметры наших экспортных товаров останутся теми же самыми, то скорее всего, возможно ещё некоторое укрепление нацвалюты.

При этом председатель правление Сбербанка считает, что возвращение к обязательной продаже валютной выручки не повлияет на инвестиционный климат в стране.

«Потому что в целом рынок остается открытым. Ты можешь продать валюту, ты можешь купить валюту, и больших сложностей с этим, я надеюсь, это не вызовет», – резюмировал Греф.

Как ранее писал «Эксперт», глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в нижней палате российского парламента прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки.

По её словам, никаких противоречий между позицией регулятора, который долгое время выступал против возврата обязательной продажи валютной выручки, и указом главы государства в этом нет.

Напомним, 11 октября глава государства подписал указ, который обязывает отдельных российских экспортеров продавать выручку в иностранной валюте, получаемую по внешнеторговым договорам. Данная мера вводится на шесть месяцев и касается 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

На этих новостях 12 октября на старте валютных торгов на Мосбирже рубль пошёл вверх к доллару и евро. Так, «американец» опускался ниже 97 руб., а «европеец» торговался ниже 103 руб., что произошло впервые с 29 сентября.