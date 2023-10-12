Группа Эн+ и Ростехнадзор подписали соглашение о сотрудничестве

Российский производитель возобновляемой электроэнергии и низкоуглеродного алюминия, компания Эн+ подписала соглашение о взаимодействии с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках Российской энергетической недели.

Этот документ определяет основные направления дальнейшего взаимодействия сторон, сообщила 11 октября пресс-служба холдинга. «В числе направлений — развитие информационного обмена на основе современных цифровых систем, проведение научно-практических семинаров и конференций, взаимодействие в процессе разработки предложений по совершенствованию отраслевого законодательства и научно-техническое сотрудничество», — рассказали в компании.

Так, Эн+ и Ростехнадзор предусмотрели несколько практических механизмов, для того чтобы эффективно реализовать подписанное соглашение. В том числе, они создадут совместные и экспертные группы, а также разработают мероприятия, направленные на рост надежности и снижение аварийности энергетических объектов холдинга.

Подписи под документом поставил операционный директор Эн+ Михаил Хардиков и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий.

Как отметили в пресс-службе холдинга, подписанное соглашение стало очередным этапом сотрудничества сторон в области развития объектов электроэнергетики и безопасного функционирования.

Напомним, Эн+ объединяет электрогенерирующие активы, общая мощность которых превышает 19 ГВт, а также алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через долю в ОК РУСАЛ). По итогам прошлого года выручка холдинга составила более 16,5 млрд долларов США.