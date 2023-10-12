Новый рекорд ипотечных ставок в США

Американцы все реже покупают дома. В этом нет ничего удивительного, если посмотреть на ставки по ипотеке, которые растут уже пять недель подряд и поднялись почти до четвертьвекового максимума. По данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), ставки по 30-летним ипотечным кредитам поднялись на неделе, закончившейся 6 октября, на 14 базисных пунктов по сравнению с предыдущей семидневкой и достигли 7,67%, самого высокого уровня в этом веке. За год они выросли почти на 1%.

Индекс заявок на покупку дома тоже подрос, но при этом остается недалеко от самых низких уровней почти за три десятилетия. Вырос и общий показатель заявок на получение ипотеки, который включает и индекс рефинансирования.