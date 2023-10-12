Новый рекорд ипотечных ставок в США

Американцы все реже покупают дома. В этом нет ничего удивительного, если посмотреть на ставки по ипотеке, которые растут уже пять недель подряд и поднялись почти до четвертьвекового максимума. По данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), ставки по 30-летним ипотечным кредитам поднялись на неделе, закончившейся 6 октября, на 14 базисных пунктов по сравнению с предыдущей семидневкой и достигли 7,67%, самого высокого уровня в этом веке. За год они выросли почти на 1%.
Индекс заявок на покупку дома тоже подрос, но при этом остается недалеко от самых низких уровней почти за три десятилетия. Вырос и общий показатель заявок на получение ипотеки, который включает и индекс рефинансирования.
Обзор рынка, который МВА проводит каждую недель с 1990 года, основывается на опросах ипотечных банкиров, а также коммерческих и сберегательных банков. Он покрывает 75% всех заявок на получение жилищной ипотеки в США.
Давно подмечено, пишет Bloomberg, что ипотечные ставки двигаются в тандеме с процентными ставками по 10-летним гособлигациям США. Не нарушили они эту закономерность и на прошлой неделе, когда доходность 10-летних облигаций поднялась до 16-летнего максимума. Правда, за прошедшие с тех пор дни ставки по гособлигациям несколько снизились на ожиданиях, что Федрезерв, скорее всего, закончил повышать ключевую ставку. По крайней мере, в этом году.
С такими высокими ипотечными ставками осторожность большинства домовладельцев, которые брали ипотеку по более низким ставкам, вполне понятна.
«Активность находится на минимуме с 1995 года,- констатирует заместитель старшего экономиста МВА Джоэль Кан,- потому что сильный рост ставок вытеснил значительное число потенциальных покупателей с рынка».
Естественно, сложившаяся ситуация влияет на предложение и на цены на рынке. Цены поднимаются все выше и выше. Застройщики предлагают потенциальным клиентам всевозможные финансовые льготы и бонусы в надежде уговорить купить новый дом. Если на рынке нового жилья еще теплится хоть какая-то жизнь, то на рынке вторичного жилья почти никаких движений.
Конечно, специалистов тревожит ситуация, сложившаяся на ипотечном рынке. МВА и еще две организации, работающие на ипотечном рынке, написали на этой неделе письмо главе ФРС Джерому Пауэллу, в котором попросили его больше не повышать ключевую ставку.