Ирландский лизингодатель CDB Aviation передаст «Аэрофлоту» права собственности на четыре лайнера

Компания «Аэрофлот» договорилась с ирландской CDB Aviation по четырем находящимся в операционном лизинге самолетам.

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского авиаперевозчика.

«Лизингодатель прекратил свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот". Право собственности на воздушные суда перешло к страховой компании ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования», — рассказал собеседник агентства.

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На сегодняшний день в общей сложности группа обсуждает с зарубежными лизингодателями страховое урегулирование по 61 находящемуся в операционном лизинге авиалайнеру. Как сообщал глава компании Сергей Александровский, все машины станут собственностью специально созданной российской лизинговой компании, которая профинансирует их покупку за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Аэрофлот», в свою очередь, будет производить в пользу новой структуры лизинговые платежи, что позволит вывести самолеты из иностранного реестра и эксплуатировать их на зарубежных рейсах без риска ареста.

В прошлом месяце «Аэрофлот» заявлял об урегулировании отношений по 18 самолетам и пяти двигателям с ирландской AerCap, а в начале октября аналогичная договоренность была достигнута с ирландской SMBC Aviation Capital по 17 самолетам. Все лайнеры перешли в собственность НСК, учредителем которого является подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Сама НСК контролирует лизинговое ООО «НЛК-финанс», на которое «Аэрофлот» ранее переоформил по меньшей мере 10 самолетов Boeing 777.

Всего в парке авиагруппы по состоянию на конец сентября числилось 348 самолетов.

В марте глава Минтранса Виталий Савельев сообщал, что кабмин направил около 300 млрд руб. на выкуп самолетов у зарубежных лизингодателей; часть этих средств задействовал «Аэрофлот».