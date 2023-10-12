Курс шекеля: время пришло

Израильский шекель уже достаточно длительное время планомерно теряет позиции по отношению к доллару. Различные факторы, включая политические события и конъюнктуру мирового рынка, а также позицию Банка Израиля, способствовали снижению его курса. Однако в свете недавних событий на первый план для регулятора выходит не динамика валюты или инфляция, а экономическая стабильность в стране в целом. Это может заставить Банк Израиля пойти на новые меры поддержки шекелю.

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Незадолго до атаки ХАМАС, 5 октября 2023 года портал All Israel News выпустил прогноз, согласно которому израильский шекель должен был за 2023 год снизиться по отношению к доллару на 10%. Постепенное падение курса национальной валюты было вполне прогнозируемым и, по-видимому, устраивало монетарные власти.

Вообще валютой Израиля, израильским новым шекелем (NIS), по сравнению с рядом сопоставимых валют было продемонстрировано наибольшое снижение со времен пандемии COVID, согласно исследованию City Index Group, цитируемому The Jerusalem Post. На ослабление обменного курса между шекелем и долларом часто указывали как на симптом экономического спада Израиля с начала судебной реформы.

С начала 2023 года шекель обесценился примерно на 10,34% по отношению к доллару, причем значительное падение стоимости произошло в начале марта. В целом, после пандемии COVID шекель потерял 4,73% по отношению к доллару, за ним следуют валюты России (-4,67%) и Великобритании, Индонезии и Австралии с сокращением на 3,92, 3,14 и 2,2% соответственно.

Несмотря на эти данные, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в своем относительно недавнем заявлении высоко оценивал показатели своей страны с объемом экономики примерно в полтриллиона долларов: «Израильская экономика демонстрирует относительную устойчивость и стабильность во время глобального кризиса, макроэкономические данные хорошие и сильные».

По его словам, это с особенной силой проявилось «перед лицом кампании, проводимой в последние месяцы безответственными партиями, которые пытаются преднамеренно нанести ущерб экономике в рамках своей политической борьбы против правого правительства и важных поправок к израильской судебной системе, которые оно стремится принять».

Банк Израиля ранее объявил о решении сохранить базовую процентную ставку на уровне 4,75% второй раз подряд, укрепив ожидания рынка и согласившись с консенсусом ведущих экономистов. Решение было принято после серии последовательных повышений ставок, начавшейся в апреле 2022 года.Оно отражало осторожный подход центрального банка в ответ на меняющиеся экономические условия и, в частности, замедление инфляции.

О судебной реформе, упоминания которой встречаются в контексте анализа экономических событий, говорят как о причине шока в финансовой системе. Она была предложена министром юстиции Яривом Левином, но инициирована премьер-министром Нетаньяху.

На ее счет часто относят неопределенность в отношении развития внутриполитической ситуации, заставившую инвесторов нервничать и тем самым повысившую премию за риск к курсу доллара к шекеля. Без этой неопределенности доллар, вероятно, стоил бы дешевле, около 3,35-3,55 шекелей.

Против предстоящей судебной реформы выступают многие граждане страны, а в политических кругах идут постоянные разговоры о потенциальном конституционном кризисе.

А упомянутую выше характеристику ситуации ввел в оборот сам управляющий Банком Израиля Амир Ярон, еще весной заметивший по поводу пресловутой судебной реформы, что «Неопределенность, связанная с этим событием, очень и очень велика». Так с тех пор комментаторы и повторяют это слово из специфического лексикона финансистов.

Но как бы то ни было, а примерно 60% иностранных инвестиций Израиль в первом квартале 2023 года потерял. Это, конечно, не могло не способствовать обесцениванию шекеля.

Вообще, иностранные организации и банки сыграли значительную роль в падении курса шекеля. Например, Citigroup сообщила о закрытии коротких позиций по шекелю и получении на этом прибыли. Несколько иностранных банков опубликовали пессимистичные прогнозы по израильской валюте, ссылаясь на политические риски и потенциал конституционного кризиса. В частности, «медвежьего» прогноза по шекелю придерживались в JP Morgan.

Но до начала противостояния Израиля с ХАМАС, несмотря на волатильность, Банк Израиля воздерживался от интервенций, предпочитая позволить рынку определять свою цену. Его управляющий заявил, что у банка есть инструменты для вмешательства в случае сбоев на рынке или экстремальных действий. 7 октября 2023 года это время пришло: израильский шекель упал в район 3,9 за доллар, что является самым низким уровнем с 2016 года.

Интервенция против интервенции

ХАМАС напал на Израиль 7 октября, и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил военное положение в стране. В заявлении за несколько минут до начала торгов в понедельник, 9 октября 2023 года, политики заявили, что они продадут до 30 млрд долларов резервов для поддержки валюты и увеличат этот объем на 15 млрд долларов с помощью механизмов торгов.

Это шаг, предпринятый в ответ на обесценивание шекеля сразу после начала военных действий, стал первой интервенцией примерно за два года. Банк Израиля выразил уверенность в результативности своих усилий, заявив, что экстренное повышение процентной ставки в настоящее время не рассматривается.

Конфликт отразилися на разных классах активов. Доходность государственных 10-летних шекельных облигаций выросла на 23 базисных пункта, до 4,5%, самого высокого уровня с 2012 года. Цена 100-летнего долга Израиля, подлежащего погашению в 2120 году, упала до 65,2 цента за доллар, что является самым низким показателем с момента его продажи в 2020 году.

Стоимость страхования государственного долга от дефолта подскочила на 25 базисных пунктов, до 84 пунктов, что является максимальным показателем с 2009 года. Трейдеры опционами видят примерно 70%-ную вероятность того, что шекель может ослабнуть до 4 долларов за доллар в месяц — уровня, невиданного с 2015 года — по сравнению с вероятностью этого всего в 18% за день до атак.

Фондовые рынки по всему Ближнему Востоку также упали на фоне опасений, что война может перерасти в более широкий конфликт. Израильский фондовый индекс TA-35 упал на 6,5% в воскресенье, но затем несколько восстановился..

Но примечательно, что консенсус среди стратегов и экономистов состоит в уверенности в шекеле. Так, Citigroup Inc. «не ожидает дальнейших устойчивых приступов» ослабления валюты, а в HSBC Holdings Plc заявили, что «шекель, вероятно, стабилизируется».

Помимо возможности повышения ставок и расширения масштабов существующей программы интервенций, Банк Израиля может также активизировать покупку облигаций. Эту меру он использовал для поддержки рынков в разгар пандемии.

Рубль к шекелю продолжает укрепляться

Курс доллара к шекелю с уровня 3,844 в пятницу, 6 октября, подскочил до 3,93 в понедельник, 9 октября, напоминает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. То есть израильская валюта на фоне военных событий резко ослабла более чем на 2%. И, считает эксперт, реакция монетарных властей должна краткосрочно нормализовать динамику курса, но дальнейшая динамика шекеля будет определяться развитием военных событий.

Поскольку Израиль, по-видимому, смог взять ситуацию под контроль, «инвесторы, — отмечает Александр Потавин — снизили свои опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Пока что реакция инвесторов на происходящие события выглядит довольно слабой. Есть надежды, что палестино-израильский конфликт не перерастет на весь Ближний Восток и останется локальной историей. При этом мы ожидаем, что валютная пара USD/ILS стабилизируется в районе 3,92-3,99», — прогнозирует эксперт.

В первый торговый день после начала конфликта пара USD/ILS подскакивала до уровня 3,9773, после чего консолидировалась в районе 3.9471 шекелей за доллар, напоминает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев. По его подсчетам, с начала года шекель ослабел на 12,93%, из которых 2,64% пришлись только на минувшую торговую неделю.

Данная пара, подтверждает Соловьев, находится в долгосрочном восходящем тренде с начала 2022 года, и продолжение военных действий лишь будет придавать долларовым «быкам» дополнительные импульсы. «Теоретически, в случае обострения эскалации и угрозы национальной безопасности Израиля шекель может преодолеть отметку 4,00. В условиях же текущего состояния военных действий пара, скорее всего, будет торговаться в «боковике» 3,935 – 3,96», — ожидает эксперт.

Израильский шекель относительно доллара за считанные дни рухнул на минимумы 2016 года на фоне резкого обострения арабо-израильского конфликта, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Решение центрального банка Израиля, по его словам, призвано стабилизировать рынок, прекратить биржевую атаку на нацвалюту и снизить волатильность курса.

Сейчас, указывает аналитик, валюта страны остается на достигнутых минимумах, и пока не будет геополитического послабления и продолжится активная фаза противостояния, ждать укрепления шекеля не приходится. Но меры Центробанка хотя бы сдерживают панику.

Доходности гособлигаций страны, подтверждает он, в моменте взлетали до максимумов с 2012 года, к 4,5% годовых, что отражает резкий рост рисков долгового рынка. А рынок акций Израиля за последнюю неделю обвалился почти на 8%, и с отскоком там пока затруднения.

«На международном валютном рынке шекель падает и против рубля, пара ILS/RUB приближается к 24, а в прошлую пятницу курс был 26,5 рублей за шекель. И причина здесь не только в израильском факторе, но и во внутрироссийском: вчера вечером президент России Владимир Путин подписал указ о возврате валютной выручки экспортеров из-за рубежа и ее продаже на внутреннем валютном рынке, что расценивается исключительно со знаком плюс для рубля. Поэтому шекель против рубля пока продолжит свое падение», – заключает Михаил Зельцер.