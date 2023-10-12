Mery Gy отправляется в большой тур по России

Свой творческий путь Мари Гу начала с кавер-версий на различные известные песни — записывала и заливала их в Интернет, что сыграло огромную роль в популязации ее имени. Самым "стрельнувшим" кавером в ее богатом арсенале стал трек ЛСП «Безумие».

В 2017 году певица переехала в Санкт-Петербург и начала карьеру самостоятельно певицы. Через год у Марии вышел дебютный EP «Грустный мотив». А спустя еще три года маджор-лейбл Warner Music Russia издает ее первую полноформатную пластинку «Дисней».

Сейчас Mary Gu одна из немногих, чья искренность смогла достичь вершин топ-чартов.

Певица, покорившая индустрию своими проникновенными текстами и чувственным вокалом выступит в твоем городе и презентует свой новый альбом. Трогательные, берущие за душу стихи и песни, яркие танцевальные хиты, искренность, харизма певицы и только живой звук - все это будет частью большого концерта.

7 октября - Санкт-Петербург

12 октября - Владимир

13 октября - Нижний Новгород

20 октября - Москва

5 ноября - Екатеринбург

6 ноября - Пермь

10 ноября - Тюмень

11 ноября - Челябинск

14 ноября - Волгоград

15 ноября - Саратов

18 ноября - Томск

19 ноября - Новосибирск