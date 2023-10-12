МИД РФ призвал к реализации решений Совбеза ООН по созданию палестинского государства

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что по окончании текущего вооруженного противостояния Палестины и Израиля все стороны начнут серьезно относиться к выполнению решений Совбеза ООН по созданию палестинского государства.

Об этом пишет «Интерфакс».

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«Мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанности выполнять решения Совета безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в ООН одобрены», — заявил Лавров по итогам Совета министров иностранных дел СНГ в Бишкеке.

Министр отметил, что у всех глав МИД стран СНГ «единое мнение, что нужно немедленно прекратить этот конфликт, соблюдать международное гуманитарное право, не допускать какие-либо проявления террористических акций, неизбирательного применения силы, от которого могут пострадать и уже страдают в огромном количестве гражданские лица с обеих сторон».

Резолюция ООН о создании на территории Палестины двух независимых государств — еврейского и арабского — была принята 1947 году.

Согласно последним данным, число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 1 тыс., раненых — 5 тыс. Число погибших в ходе эскалации конфликта жителей Израиля сейчас составляет около 1,3 тыс. человек, передает радиостанция Kan; примерно 3,3 тыс. израильтян получили ранения. Палестинская группировка ХАМАС в ходе недавнего нападения на юг Израиля захватила в плен, предположительно, более сотни человек.

Министр обороны страны Йоав Галант 10 октября сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление, после которого «Газа никогда не будет прежней». Среди прочего он приказал осуществить полную блокаду сектора — в регион не поступают вода, электричество и топливо.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью израильской военной операции в Газе является полная ликвидация ХАМАС.