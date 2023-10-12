Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе спецоперации на Украине

На ежедневном брифинге в министерстве обороны его официальный представитель Игорь Конашенков сообщил оперативную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно данным, озвученным генерал-лейтенантом, за последние сутки на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили 3 атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Первомайского (ДНР). Ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки (ЛНР), Курдюмовка, Авдеевки и Марьинки (ДНР). Уничтожено до 340 боевиков, 6 автомобилей, 5 боевых бронированных машин, 2 орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная гаубица «Caezar» производства Франции, а также 3 склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах Авдеевки, Орловки и Ласточкино (ДНР).

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Урожайного и Новомихайловки (ДНР). Уничтожено до 165 боевиков, 2 автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица М109 «Paladin» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Запорожском направлении подразделениями ВС РФ отражены 2 атаки штурмовых групп 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино (Запорожская область). Уничтожено до 30 боевиков, 2 боевые бронированные машины, танк, артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20 и гаубица М119 производства США.

На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений «Центр» отражены 3 атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Уничтожено до 55 боевиков, 2 боевые бронированные машины 2 гаубицы Д-30.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий отразили 7 контратак штурмовых групп 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР). Нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Купянска и Берестового (Харьковская область) Уничтожено до 105 боевиков, 2 автомобиля, танк, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, и орудие Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 50 боевиков, 11 автомобилей, гаубица Д-30, а также, а также в районе города Берислав (Херсонская область) склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 129-ти районах. В районе Измаила (Одесская область) поражён склад военной техники ВСУ. В районе Солончаки (Николаевская область) поражен ангар с десантными катерами ВСУ. На аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

Российские средства ПВО перехватили 6 снарядов РСЗО HIMARS производства США и уничтожены 39 БПЛА в районах населённых пунктов Спорное, Пески (ДНР), Белогоровка, Нырково (ЛНР), Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе (Запорожская область), Николаевка и Новая Каховка (Херсонская область).

Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 488 украинских военных самолётов, 250 вертолётов, 7 748 БПЛА, 441 ЗРК, 12 528 танков и других боевых бронированных машин, 1 163 боевые машины РСЗО, 6 738 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 14 115 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», по данным, которые сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, российские военные улучшили положение на Южно-Донецком направлении.