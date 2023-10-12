«Моня Цацкес — знаменосец» — флагманская постановка театра «Шалом» по одноименной повести Эфраима Севелы о том, как оставаться собой в самых невыносимых условиях, о жажде жизни и её ценности, кому бы она ни принадлежала.

Главный герой, литовский еврей Моня Цацкес не умел и не хотел воевать, но прошел всю Великую Отечественную. Страшные и трагические дни войны показаны глазами человека, который сохранил, несмотря на чудовищную жестокость того времени, веру, любовь, и дружбу. Спектакль Олега Липовецкого создан в жанре, который соединяет в себе площадной театр и сторителлинг, и предлагает зрителю быть не просто наблюдателем, а участником спектакля.

На сегодняшний день «Шалом» — единственный в России профессиональный еврейский театр и продолжатель традиций, заложенных Алексеем Грановским и Соломоном Михоэлсом. Показы спектаклей на сцене театра «Маска» станут началом долгосрочного сотрудничества «Шалома» и агентства «Арт-Партнер».

«Это как хорошая книга, которую ты прочитал и которой хочется поделиться. Поделиться радостью открытия, радостью нового, радостью возможности прикоснуться к чему-то прекрасному и неизведанному. Спектакль Олега Липовецкого для меня — та самая редкая книга, которую я уже прочитал и завидую тем, кому только предстоит это сделать. Ведь все, что мы делаем — мы делаем для зрителей. А уж их отзывам можно доверять!» — сказал продюсер Леонид Роберман.