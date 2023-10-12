На Херсонском направлении пресечена попытка высадки боевиков ВСУ на остров Большой Потемкин

Военнослужащие группировки войск «Днепр» пресекли попытку украинских боевиков высадиться на остров Большой Потемкин в Херсонской области.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено 2 лодки и 11 боевиков ВСУ» — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что в районе Садового на том же направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, около Антоновки нанесен удар по автомобилю подвоза боеприпасов, выведена из строя одна единица техники; в районе Зимовника ликвидирован склад с боеприпасами.

В островной зоне уничтожена позиция ВСУ с восемью военнослужащими, еще четверо ранены, рассказал представитель оперативных служб; на каховском направлении уничтожен пункт временной дислокации украинских войск с двумя машинами, восемь человек ликвидированы, десять ранены.