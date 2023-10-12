На «Суперджете» впервые запустили двигатель ПД-8

Российский двигатель ПД-8 впервые запустили на самолете Superjet 100. На первом опытном образце воздушного судна, созданного по программе импортозамещения систем и компонентов, использовались франко-российские двигатели SaM146. Об этом сообщил главный конструктор Superjet 100 производственного центра «Яковлев» Кирилл Кузнецов на пленарном заседании VI Общероссийского конгресса инженеров в Комсомольске-на-Амуре.

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«На этой неделе впервые двигатель ПД-8, помимо того, что он летает на летающей лаборатории, был запущен в составе самолета Sukhoi Superjet 100», — цитирует ТАСС Кузнецова.

В августе опытный образец импортозамещенного «Суперджета», изготовленный производственным центром «Яковлев», успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Для ускорения программы испытаний на нем были использованы франко-российские двигатели SaM146.

